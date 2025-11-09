Anchetă în Rusia, după ce un milionar rus condamnat pentru fraudă cripto și soția sa au fost găsiți morți într-un deșert din Emirate

2 minute de citit Publicat la 23:45 09 Noi 2025 Modificat la 23:56 09 Noi 2025

Anna si Roman Novak. sursa foto: Instagram

Autoritățile ruse au deschis o anchetă penală privind uciderea unui cuplu din Sankt Petersburg, dispărut la începutul lunii octombrie în Emiratele Arabe Unite, după ce mai multe surse media au relatat că au fost răpiți și uciși în urma unei cereri de răscumpărare, scrie The Moscow Times.

Potrivit Comitetului de Investigații al Rusiei, care instrumentează cazurile penale majore, rudele lui Roman Novak și ale soției sale, Anna, stabiliți în Dubai, au alertat autoritățile după ce cei doi nu au mai putut fi contactați timp de câteva zile.

Șoferul cuplului i-a văzut ultima dată pe 2 octombrie, când i-a lăsat lângă un lac din zona Hatta, aproape de granița cu Oman, pentru o presupusă întâlnire cu potențiali investitori. De acolo, cei doi s-au urcat într-un alt vehicul și nu au mai fost văzuți niciodată.

Publicația Fontanka din Sankt Petersburg, citând surse anonime, relatează că opt cetățeni ruși sunt suspectați de implicare în acest caz, dintre care trei presupuşi organizatori și cinci intermediari.

Șapte dintre suspecți ar fi fost deja reținuți în Rusia, iar anchetatorii colaborează cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru a stabili circumstanțele exacte ale crimei.

Conform acelorași surse, victimele ar fi fost atrase într-o vilă închiriată, sub pretextul unei întâlniri de afaceri, unde au fost atacate și ucise după ce au refuzat să ofere acces la fondurile lor în criptomonede.

Rămășițele lor măcelărite ar fi fost descoperite pe 3 octombrie, în apropiere de orașul Fujairah.

Anchetatorii ruși și cei emiratezi ar fi urmărit mișcările suspecților prin imagini de supraveghere și semnalele telefoanelor mobile, care au fost detectate pentru scurt timp în Oman, apoi în Africa de Sud, înainte de a dispărea complet pe 4 octombrie.

Potrivit Fontanka, patru dintre cei cinci intermediari ar urma să fie eliberați în această săptămână, după ce s-a stabilit că au fost folosiți fără să știe, crezând că participă la organizarea unei întâlniri de investiții.

Roman Novak devenise cunoscut în mediul cripto rus după ce s-a prezentat drept un antreprenor de succes cu presupuse legături cu fondatorul Telegram, Pavel Durov.

El a fondat platforma Fintopio, care promitea transferuri rapide de criptomonede și parteneriate cu mari companii tehnologice, atrăgând investitori din Rusia, China și Orientul Mijlociu.

În noiembrie 2020, Novak a fost condamnat pentru fraudă la șase ani de închisoare într-o închisoare din Sankt Petersburg, pentru înșelarea unor parteneri de afaceri în proiecte de investiții și criptomonede.

A fost eliberat în 2023, iar ulterior s-a stabilit în străinătate, unde a continuat să atragă fonduri pentru noi proiecte.

Cuplul lasă în urmă doi copii mici, care au fost plasați în grija rudelor.