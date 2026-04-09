„Un moment de triumf”. Cum a devenit administrația Trump cel mai mare aliat al negaționiștilor climatici din istorie

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Schimbările climatice ar fi „o farsă pusă la cale de politicienii de stânga”. Combustibilii fosili ar fi cele mai „verzi” surse de energie. Iar mai mult dioxid de carbon în atmosferă nu ne-ar face niciun rău. Acestea sunt câteva dintre afirmațiile false rostite miercuri la o conferință organizată în centrul Washingtonului de grupuri care resping consensul științific privind încălzirea globală – un eveniment care, în alte vremuri, ar fi părut marginal, dar care l-a avut acum drept invitat de marcă pe Lee Zeldin, administratorul Agenției pentru Protecția Mediului (EPA) și unul dintre posibilii candidați ai președintelui Donald Trump pentru funcția de procuror general, scrie The New York Times.

Conferința, care a adunat aproximativ 220 de participanți în sala de bal de la subsolul unui hotel din centrul capitalei americane, a confirmat ceea ce devine tot mai vizibil în Washingtonul lui Trump: negaționiștii climatici trăiesc o resurgență triumfătoare, după ani în care s-au simțit împinși la marginea dezbaterii științifice și politice.

„Nu mai urmăm orbește predicțiile sumbre, apocaliptice, ale zilei”, a declarat Zeldin în fața unei săli care îl primise în picioare, cu aplauze.

„Nu vom semna pentru scenariul potrivit căruia lumea e pe cale să se sfârșească”, a adăugat el, stârnind din nou ovații.

Ce spune, de fapt, știința

Marea majoritate a oamenilor de știință sunt de acord că schimbările climatice sunt reale și că ele sunt provocate de arderea combustibililor fosili – petrol, gaze și cărbune.

Estimările indică o creștere a temperaturii medii globale cu 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial în următorul deceniu, ceea ce va declanșa efecte severe: valuri de căldură mortale, inundații costiere, crize ale apei și prăbușiri ale recoltelor. De la Revoluția Industrială încoace, planeta s-a încălzit deja cu aproximativ 1,2 grade Celsius, potrivit estimărilor științifice.

Donald Trump, însă, a calificat consensul științific drept „cea mai mare păcăleală pusă vreodată la cale în lume”. Iar Lee Zeldin a declarat că EPA „înfige un pumnal direct în inima religiei schimbărilor climatice”, prin desființarea zecilor de reglementări care apăsau asupra industriei combustibililor fosili.

De la negarea totală la „nu e o urgență”

La conferință au participat oameni cu grade diferite de scepticism. Unii au negat pur și simplu că planeta se încălzește, în timp ce alții recunosc tendința, dar susțin că nu este o urgență și că soluțiile propuse sunt prea costisitoare.

Evenimentul a fost organizat de Heartland Institute, o organizație de cercetare care se prezintă drept promotoare a soluțiilor de piață liberă și care atacă de zeci de ani știința climatică mainstream.

Printre sponsori s-a numărat și CO2 Coalition, un grup nonprofit care susține în mod fals că dioxidul de carbon care încălzește planeta ar fi, de fapt, benefic pentru oameni.

Influența ambelor organizații a scăzut în timpul administrației Biden, care a îmbrățișat consensul științific și a promovat politici menite să combată încălzirea globală. Prezența lui Zeldin la conferință arată clar cât de mult au câștigat aceste grupuri în era Trump.

Luna trecută, CO2 Coalition a reușit să nominalizeze un medic oftalmolog – fără nicio pregătire în știința poluării atmosferice – într-un comitet care consiliază EPA pe teme de cercetare în domeniul calității aerului.

Miercuri, la conferință, organizația a împărțit participanților sacoșe, broșuri, bomboane și mingi anti-stres albastre cu verde, în formă de mini-Pământuri. Pe ele scria, cu litere albe: „Nu vă stresați. Nu există nicio criză climatică”.

La standul vecin, un chimist și om de afaceri din Wisconsin, Stephen Einhorn, distribuia propria broșură, care promitea pe copertă să dezvăluie „ce nu știu sau ce nu vor să afli activiștii pentru climă”.

„Sunt foarte mulțumit că Trump l-a numit pe Zeldin”, a spus Einhorn într-un interviu. „Sunt surprins cât de multe progrese a făcut în a informa poporul american despre care este, de fapt, știința – și anume că avem un climat minunat. Suntem binecuvântați. Nu există motive de îngrijorare”.

Banii din spatele Heartland Institute

Heartland Institute nu își face publici finanțatorii. În trecut, organizația a primit sprijin financiar din partea unor interese petroliere și de gaze, precum și din partea Mercer Family Foundation, un donator influent al cauzelor conservatoare.

„Pentru că nu suntem atât de bine finanțați de industrie pe cât cred oamenii, nu avem o cameră verde elegantă”, a declarat James M. Taylor, președintele Heartland Institute, într-un interviu acordat în afara sălii principale.

Potrivit lui Taylor, organizația primește în jur de 4 milioane de dolari pe an de la fundații și donatori privați. Dacă Heartland Institute ar fi primit recent finanțări din partea industriei combustibililor fosili, a adăugat el, nu ar fi avut cunoștință despre asta.

Făcând o pauză pentru a reflecta, Taylor a spus că a doua administrație Trump a făcut mai mult pentru mișcarea de negare a schimbărilor climatice decât orice alt guvern din istorie. El a invocat decizia extraordinară a EPA din februarie de a renunța la autoritatea legală a guvernului federal de a combate schimbările climatice.

„Acesta este, fără îndoială, un moment de triumf”, a declarat Taylor. „E plăcut să fim învingători”.

Speakeri și meniu carbon-intensiv

Pe lângă Zeldin, printre vorbitorii conferinței s-a numărat și guvernatorul republican al statului West Virginia, Patrick Morrisey, care și-a construit cariera politică opunându-se reglementărilor federale privind clima.

„Sper foarte mult că vom păstra Casa Albă pentru câteva mandate, dar haideți să profităm de momentul în care suntem acum”, a declarat Morrisey.

Discursul de prânz a fost ținut de William Happer, profesor emerit de fizică la Universitatea Princeton, care susține că încălzirea globală este, de fapt, benefică pentru umanitate. Happer a respins îngrijorările legate de creșterea nivelului de dioxid de carbon din atmosferă în timpul unui prânz relativ bogat în carbon: piept de pui la cuptor, ragu de fasole cannellini și cheesecake cu ricotta.

Protest în fața hotelului

EDF Action, brațul politic al Environmental Defense Fund, a afișat în fața conferinței postere care protestau față de eveniment și care arătau efectele schimbărilor climatice în întreaga țară.

„Negarea climei nu va face primele de asigurare mai mici”, se citea pe unul dintre afișe – o referire la primele uriașe pe care americanii din zonele expuse incendiilor de vegetație, uraganelor și altor dezastre amplificate de încălzirea globală sunt nevoiți să le plătească pentru asigurările locuințelor.

Conferința urma să continue și joi, cu un discurs susținut de John Clauser, laureat al premiului Nobel pentru fizică, ce a susținut în mod fals că norii ar avea un efect net de răcire asupra planetei.