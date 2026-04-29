Pentru oamenii din Asia de Sud-Est jobul a devenit un coșmar. Acum au primit și alertă de El Niño

În Thailanda s-au emis deja alerte de căldură extremă. Foto: Profimedia Images

Un val de căldură care se răspândește în Asia de Sud-Est face ca birourile să fie și mai calde, pe măsură ce angajații continuă să se adapteze la măsurile de economisire a energiei implementate de guverne din cauza războiului din Iran. Multe țări au impus controale ale temperaturii la locurile de muncă guvernamentale de la începutul războiului, printre alte măsuri de conservare a energiei. Întrucât închiderea prelungită a Strâmtorii Hormuz epuizează rezervele de energie, nu pare să apară o ușurare prea curând, deoarece anumite părți ale regiunii se vor confrunta cu condiții anormal de caniculare în lunile următoare, scrie Bloomberg.

Printre țările cele mai afectate se numără Thailanda, unde temperaturile au crescut la peste 40°C în ultimele săptămâni , iar guvernul din Bangkok a emis mai multe avertismente de căldură „periculoasă”.

În martie, guvernul thailandez a ordonat birourilor din sectorul public să seteze temperaturile aparatelor de aer condiționat la 26°C-27°C.

„Uneori chiar e greu să respiri”, a spus Pornpimol Sirimai, care lucrează la Ministerul Sănătății și a cumpărat ventilatoare electrice pentru a se răcori. „Cantina și chiar restaurantul 7-Eleven de la parter sunt mai reci decât la biroul nostru, motiv pentru care oamenii ajung să se adune acolo.”

Alertă de El Niño

Debutul fenomenului El Niño în vară ar putea agrava și mai mult situația. „Asia de Sud-Est se confruntă cu o „dublă lovitură”, a declarat Emi Gui, profesor asociat adjunct la Universitatea Monash din Malaezia. „El Niño va recrea probabil condiții de căldură extremă, crescând probabilitatea atât a secetelor, cât și a inundațiilor, amenințând vieți și activități agricole.”

El Niño va declanșa probabil și condiții de secetă care pot ofili culturi precum orezul, uleiul de palmier, cauciucul și zahărul și pot epuiza nivelurile apei din barajele folosite pentru generarea de electricitate, chiar pe măsură ce cererea crește.

La începutul lunii martie, Filipinele au cerut birourilor guvernamentale să își seteze aerul condiționat la cel puțin 24°C, iar agenția meteo a țării a emis o alertă El Niño pe 22 aprilie. La banca centrală, aerul condiționat este menținut la 25°C. „Nu este chiar atât de frig. Dar nici cald, adică suficient de cald”, a spus Elmore Capule, viceguvernator la banca centrală. „Se descurcă bine, cred că angajații noștri înțeleg că ne aflăm într-o situație de criză.” Între timp, Malaezia promovează purtarea cămășilor tradiționale de bumbac batik și a impus birourilor să seteze aerul condiționat la 24°C. Norhisham Khalid, care lucrează la Ministerul Comerțului Intern și Consumatorilor, a declarat că ajustarea temperaturii este un lucru bun, deoarece înainte la birou era atât de frig „încât unii oameni au fost nevoiți să poarte pulovere”. De la un șoc petrolier la un șoc alimentar Între timp, guvernele din Asia de Sud-Est se străduiesc să găsească surse alternative de combustibil, chiar și la prețuri ridicate. Dacă conflictul se prelungește și vremea se încălzește și mai mult, economiile ar putea trece de la un șoc petrolier la un șoc alimentar, potrivit HSBC Holdings PLC. Consecințele economice ar putea dura și mai mult - țările care depind de importurile de energie se pregătesc pentru o creștere mai slabă, o inflație mai rapidă și deficite fiscale mai mari. Deși măsuri precum controlul temperaturii sunt incomode, ele pot face parte din strategii pe termen lung pentru îmbunătățirea eficienței energetice și a conservării, a spus Gui, care cercetează tranziția energetică. Thailanda intenționează să crească utilizarea amestecurilor de biocombustibili pentru a reduce cererea de țiței, în timp ce Indonezia accelerează implementarea unui amestec cu o cantitate mai mare de biodiesel până în iulie, în loc de 2027. Țara nu a impus ca aparatele de aer condiționat să fie setate la un anumit nivel, dar angajații din birourile guvernamentale și din companiile de stat au declarat că notificările interne au solicitat reducerea consumului de energie electrică. În unele cazuri, inclusiv în complexul parlamentar din Jakarta, aparatele de aer condiționat, luminile și scările rulante sunt oprite mai devreme decât de obicei. În Singapore, agențiile guvernamentale au fost instruite să gestioneze timpii de funcționare a aparatelor de aer condiționat, a iluminatului și a lifturilor. Locuitorilor insulei li s-a reamintit, de asemenea, să folosească voucherele oferite de guvern pentru a cumpăra electrocasnice eficiente energetic. Unele țări, inclusiv Malaezia, Thailanda, Vietnam și Filipine, au majorat brusc prețurile cu amănuntul ale motorinei și benzinei, deoarece costul subvenționării acestora a devenit nesustenabil. Energia costisitoare poate determina o utilizare mai prudentă, chiar dacă duce la o oarecare diminuare a cererii , așa cum este evident în scăderea vânzărilor de combustibil în Thailanda. O parte din această reducere a cererii provine din obligativitatea guvernelor ca angajații să lucreze de acasă. Acest lucru îi ajută pe oameni precum Norhisham, care merge la biroul său din Putrajaya, capitala administrativă a Malaeziei, doar două zile pe săptămână. „Estimez că voi putea economisi un plin de benzină pe lună dacă nu voi conduce până la birou”, a spus el. „Dar, mai important, economisesc aproximativ două ore pe zi conducând până la Putrajaya și pot face mai multe cu timpul economisit.”