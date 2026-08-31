Un om al străzii a început să împartă câte 50 de euro trecătorilor, în Italia. Poliția nu reușește să afle de unde avea banii

Un om al străzii a început să împartă bancnote de 50 de euro trecătorilor, în Italia FOTO: Getty Images

Un incident neobișnuit a avut loc în orașul italian Belluno, unde un on al străzii a început să împartă trecătorilor bancnote de 50 de euro, scoase dintr-o valiză plină cu bani. Poliția locală a intervenit și a recuperat 4.390 de euro, însă, până în prezent, nimeni nu a revendicat banii din valiză.

Bărbatul, un cetățean irakian cunoscut în oraș sub numele de Haider, trăiește de câteva luni într-un cort instalat în apropierea gării din Belluno, relatează Il Gazzettino. În ultimele zile, acesta a atras atenția localnicilor după ce a apărut cu o valiză plină cu bani și a început să împartă bancnote de 50 de euro oamenulor pe care îi întâlnea pe stradă.

Potrivit autorităților locale, unii trecători au luat banii și i-au păstrat, în timp ce alții au alertat poliția.

„Unii au luat bancnotele și și le-au pus în buzunar, iar alții au anunțat forțele de ordine”, a declarat Marco Dal Pont, responsabil pentru serviciile sociale din cadrul administrației locale.

Poliția locală a ajuns la fața locului și a recuperat 4.390 de euro. Suma a fost ulterior predată autorităților din Belluno, în timp ce polițiștii au încercat să stabilească proveniența banilor.

Nu a putut explica de unde provin banii

Haider nu a reușit sau nu a dorit să le explice polițiștilor de unde provenea suma din valiză. Potrivit autorităților, bărbatul este cunoscut serviciilor sociale, însă comunicarea cu acesta este dificilă, întrucât nu vorbește fluent limba italiană și refuză, în general, ajutorul oferit.

După verificările efectuate de poliție și o discuție la care au participat și reprezentanți ai serviciilor sociale, bărbatul s-a întors în cortul lui.

„Mulți oameni au încercat să îl ajute. I s-au oferit hrană și cazare și s-au căutat soluții pentru a-l scoate de pe stradă, însă a refuzat constant sprijinul”, a explicat Dal Pont.

Banii au fost împrăștiați pe asfalt

Incidentul s-a petrecut pe via Tiziano Vecellio, într-o zonă aflată în apropierea pistei pentru biciclete și a cortului în care locuiește bărbatul.

Martorii au crezut inițial că este vorba despre o farsă sau despre bancnote false. Situația s-a dovedit însă a fi reală, iar banii au fost pur și simplu împrăștiați pe asfalt, sub privirile uimite ale trecătorilor.

În timp ce unii dintre cei prezenți au restituit bancnotele, alții au ales să le păstreze și au plecat rapid.

Bancnotele recuperate au fost verificate de autorități, care au stabilit că nu sunt false. Deși a trecut mai mult timp de la incident, nimeni nu s-a prezentat pentru a revendica cei 4.390 de euro.

Proveniența banilor rămâne, astfel, un mister, iar autoritățile din Belluno urmează să decidă ce se va întâmpla cu suma recuperată.

Întâmplarea a devenit rapid subiect de discuție printre locuitorii orașului, mulți comparând scena cu una desprinsă dintr-un film. Cu toate acestea, rămân fără răspuns cele mai importante întrebări: de unde proveneau banii și ce l-a determinat pe bărbat să îi împartă, fără nicio explicație, trecătorilor?