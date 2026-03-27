Un palat istoric din Florența a fost transformat în bloc cu locuințe luxoase. Nepoata lui Picasso se află printre cumpărători

Palazzo Serristori din Florenţa, Italia, a renăscut odată cu restaurarea realizată de Lionard (n.red. companie italiană lider în sectorul de intermediere imobiliară de lux). Astfel au luat naştere douăsprezece apartamente foarte luxoase în centrul oraşului Florența, iar unul dintre acestea a fost achiziționat de o nepoată a lui Picasso pentru peste suma de 10 milioane de dolari.

Clientela internațională

Palazzo Serristori, o reședință istorică cu vedere la râul Arno și care are legături cu o nobilă familie florentină aliată cu familia Medici, a trecut printr-un proiect major de restaurare. Lionard a intermediat vânzarea imobilului, redând splendoarea uneia dintre cele mai prestigioase clădiri ale orașului. Renovarea a dus la crearea a 12 apartamente de Ultra-luxury, cu suprafețe cuprinse între aproximativ 170 și 500 de metri pătrați, concepute pentru o clientelă internațională de profil înalt, relatează Corriere della Sera.

Palatul din secolul al XVI-lea

Printre cei mai importanți cumpărători se spune că s-ar număra nepoata lui Pablo Picasso, Madeleine. Reședința din secolul al XVI-lea se întinde pe aproximativ 5.500 de metri pătrați, repartizați pe cinci etaje, și păstrează încă elemente arhitecturale și decorative de o valoare extraordinară: fresce originale, șeminee din marmură, o sobă mare din teracotă și candelabre spectaculoase din Murano din secolul al XVIII-lea care domină marea sală de bal. Cu o suprafață de 250 de metri pătrați, sala de bal este considerată cea mai mare din oraș și a fost transformată într-un spațiu comun rezervat proprietarilor de apartamente.

Proiectul imobiliar

Proiectul, dezvoltat de Lionard, o companie imobiliară de lux, a urmărit să combine patrimoniul istoric al clădirii cu facilități exclusive, demne de cele mai rafinate reședințe contemporane. Pe lângă holul monumental, rezidenții se pot bucura de un centru spa, o zonă de fitness, o piscină și o grădină vastă de 2.748 de metri pătrați. Î

ntregul complex va fi deservit și de trei intrări independente, fiecare cu lift.

Clienţii de elită

Unul dintre cele mai prestigioase apartamente a fost vândut pentru suma de peste 10 milioane de euro descendentei lui Pablo Picasso. Acest apartament de la etajul al doilea are vedere directă la râul Lungarno și măsoară aproximativ 360 de metri pătrați. Reședința se concentrează în jurul unei zone de living spectaculoase, caracterizate prin spații deosebit de luminoase datorită ferestrelor mari. Lângă livingul impresionant se află o sufragerie cu bucătărie open space și o baie pentru oaspeți. Proprietatea este completată de un al doilea living, care duce la un mezanin cu zonă de lectură, prin care se ajunge la două dormitoare duble. Fiecare dormitor are propria zonă de relaxare, dressing și baie proprie. Există, de asemenea, un al treilea dormitor dublu cu zonă privată de relaxare, baie proprie și dressing.