Un parc natural din Marea Britanie a eutanasiat o întreagă haită de lupi, după ce animalele au început să se atace între ele

Lupii au început să se atace între ei / foto: Getty Images

Un parc de animale sălbatice din Marea Britanie a decis să eutanasieze o întreagă haită de lupi, după ce animalele au început să se atace între ele. Potrivit reprezentanților parcului, este vorba despre cinci animale, potrivit CNN.

Decizia a fost luată după ce animalele au început să atace, iar asta a dus la rănirea gravă a mai multor exemplare.

Reprezentanții parcului au transmis că, înainte de a lua această decizie, îngrijitorii experimentați și medicii veterinari au încercat diferite metode prin care să calmeze animalele, însă nu s-a ajuns la niciun rezultat.

Astfel, în urma discuțiilor, s-a decis eutanasierea animalelor pentru a preveni suferința acestora.

Parcul, situat în apropierea orașului Canterbury, a precizat că decizia a fost luată după consultări cu specialiști și în urma evaluării tuturor opțiunilor disponibile.

„Îngrijitorii noștri țin foarte mult la aceste animale și au făcut tot ce au putut pentru a găsi o soluție”, a declarat Paul Whitfield, directorul general al Wildwood Trust, în comunicat.

„Lupii sunt animale extrem de sociabile, care trăiesc în structuri familiale complexe, iar atunci când aceste dinamici se destramă, conflictele și respingerea pot crește. În acest caz, acest lucru a dus la îngrijorări continue privind bunăstarea animalelor și la un risc inacceptabil de rănire gravă”, a continuat el.

Întrucât lupii trăiesc în legături strânse cu haita lor, ținerea lor în izolare sau separare pe termen lung ar fi creat mai multe probleme de bunăstare, au mai transmis reprezentanții parcului.

De asemenea, plasarea lupilor în alte haite nu era o opțiune, deoarece acest lucru ar fi putut duce la mai multe conflicte și răniri sau la destrămarea unei alte haite, au mai precizat aceștia.

„Această decizie a fost o ultimă soluție, bunăstarea animalelor fiind prioritatea noastră”, a spus el. „Este incredibil de dificil, dar în cele din urmă a fost lucrul corect de făcut pentru a preveni suferințe suplimentare”, au mai spus aceștia.

De asemenea, după această decizie, angajații parcului au spus că au fost cu toții devastați, susținând că animalele au fost îngrijite mult timp, iar „pierderea se resimte profund”.