Un penthouse din centrul Romei a fost vândut la un preţ record, de 16 milioane de dolari. Unde se află şi ce dotări oferă

Un penthouse exclusivist de 266 de metri pătrați în Piazza di Spagna, la Roma s-a vândut cu peste 16 milioane de euro. Sursa foto: Hepta

Un penthouse din Piazza di Spagna, La Roma, Italia a stabilit un preț record de vânzare de 62.000 de euro pe metru pătrat, astfel în total proprietatea s-a vândut pentru o sumă de 16 milioane de dolari. Astfel un nou record a fost doborât pentru prețurile proprietăților imobiliare de lux din centrul Romei. O altă tranzacție uimitoare s-a înregistrat tot în centrul istoric al capitalei italiene. 13,5 milioane de euro este suma oferită pentru parterul unei clădiri istorice. Iar garajul s-a vândut separat la peste 750.000 de euro.

Prețurile imobiliarelor de lux din Roma continuă să doboare recorduri, iar cea mai recentă tranzacție este o dovadă în acest sens. Un penthouse exclusivist de 266 de metri pătrați în Piazza di Spagna, cu terase panoramice de 360 ​​de grade cu vedere la Piazza di Spagna și la cupola bisericii San Pietro de la Vatican, s-a vândut cu peste 16 milioane de euro, ajungând la un record de 62.000 de euro pe metru pătrat, ceea ce reprezintă cel mai mare preț înregistrat vreodată pentru o reședință privată în oraș, relatează La Repubblica.

Un antreprenor american este noul proprietar, atras de apartamentul complet renovat în stil contemporan, de automatizarea casei de ultimă generație și de spațiile concepute pentru a sublinia stilul clădirii istorice, inclusiv o zonă spa cu saună.

Cea din zona Piazza di Spagna nu a fost singura vânzare de lux care a atins sume halucinante. O altă tranzacție a implicat parterul unei clădiri istorice din secolul al XVI-lea: un apartament de 780 de metri pătrați, cu tavane casetate, bolți pictate, pereți acoperiți cu țesături prețioase și fresce, toate admirate în timp ce lumina naturală pătrunde prin ferestrele cu vedere la terasa interioară şi o curte privată în centrul Romei.

Acest apartament cu atmosfera sa istorică a fost ales de un italian, care a plătit 13,5 milioane de euro (17.300 de euro pe metru pătrat), plus încă 760.000 de euro pentru garaj. Un alt preț record.

Specialiştii în imobiliare au subliniat faptul că vânzările din Roma sunt în creștere, la fel ca și prețurile, care au crescut cu 3,1% în 2024 față de anul precedent.