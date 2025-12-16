Moldovean din Italia arestat pentru omor calificat după ce l-a înjunghiat pe barmanul unui local. Care a fost motivul crimei

Un bărbat din Republica Moldova, în vârstă de 32 de ani, a fost arestat cu acuzaţia de crimă în localitatea Sarezzo, din regiunea Lombardia, Italia, după ce a înjunghiat un italian de origine ucraineană în vârstă de 55 de ani. Victima a fost transportată la spital unde a decedat din cauza rănilor grave.

Italianul care a murit era barman în localul deţinut de soţia sa şi unde a avut loc crima. Moldoveanul s-a prezentat imediat după incident la secţia de poliţie, unde s-a predat.

Carabinierii au recuperat și confiscat cuțitul folosit de bărbatul în vârstă de 32 de ani dintr-un container de gunoi din apropierea barului.

Potrivit ziarului Il Giornale di Brescia, motivul pare a fi legat de neînțelegeri anterioare. Mai exact, victima nu a vrut să îl primească pe moldovean în localul său după ce acesta fusese implicat într-o încăierare în care s-au tras focuri de armă cu câteva luni în urmă. Cu toate acestea, bărbatul în vârstă de 32 de ani s-a întors la bar de mai multe ori, până când soțul proprietarei a încercat să-l împingă. Ca răspuns, agresorul l-ar fi lovit cu un cuțit de bucătărie, provocându-i cel puțin două răni, una i-a secționat artera femurală, provocându-i moartea în câteva minute.

Autorul atacului, moldoveanul în vârstă de 32 de ani, a fost arestat la scurt timp după aceea de carabinieri pentru omor calificat.