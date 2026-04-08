Un pescar din Indonezia a prins o captură surprinzătoare: o dronă subacvatică chineză

Publicat la 23:18 08 Apr 2026 Modificat la 23:19 08 Apr 2026

Bărbatul și-a dat seama că este vorba despre o altă captură, astfel că a adus dispozitivul aproape de mal / sursă foto: Getty Images

Un pescar din Indonezia a avut parte de o captură neașteptată, după ce a scos din apă o dronă subacvatică chineză. Obiectul a fost descoperit în apropierea unei rute maritime cheie care duce spre Australia, scrie South China Morning Post.

Dispozitivul a fost găsit luni, în apropiere de strâmtoarea Lombok, în timp ce pescarul își arunca plasele.

Bărbatul și-a dat seama că este vorba despre o altă captură, astfel că a adus dispozitivul aproape de mal înainte de a apela la autoritățile locale.

Dispozitivul a fost descris ca având forma unei torpile, iar descoperirea vine într-un context în care activitatea subacvatică a Chinei în zone sensibile este în creștere.

Inițial, s-a crezut că este vorba despre un „dispozitiv de tehnologie marină”, însă după verificările făcute de autorități s-a concluzionat că nu reprezintă o amenințare sau un pericol și nici nu a fost depistat explozibili.

Obiectul cilindric avea aproximativ 3,7 metri lungime și un diametru de 0,7 metri.

Potrivit poliției locale, aceste caracteristici sunt specifice dispozitivelor de observare sau echipamentelor utilizate pentru cercetări subacvatice.