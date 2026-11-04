Un poștaș care adună mărunțiș de ani de zile are acum o adevărată comoară, de 1.176.000 de monede. Cântăresc 2.710 kilograme

1 minut de citit Publicat la 12:44 04 Noi 2026 Modificat la 13:04 04 Noi 2026

Un poștaș din Italia colecționează monede de 1 cent și a adunat nu mai puțin de 1.176.000 (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Un poștaș din Italia care este pasionat încă din copilărie să colecționeze monede, a ajuns acum să aibă o adevărată comoară, formată din peste 2.700 de kilograme de monede.

Bruno Salvi, poștaș în localitatea Urbania, din provincia Pesaro și Urbino, în regiunea Marche, a strâns nu mai puțin de 1.176.000 de monede de un cent, potrivit Il Messaggero.

Colecția impresionantă cântărește în total 2.710 kilograme și este păstrată în 28 de damigene din sticlă, fiecare cu o capacitate de 30 de litri.

Totul a început pe vremea când Bruno era încă un copil și colecționa vechile monede de 20 și 500 de lire italiene. Odată cu apariția monedei euro, a început să adune monede de un cent și a vrut să vadă până unde ajunge.

Colecția a crescut așa de mult de-a lungul timpului și datorită tuturor cunoscuților care știau de pasiunea lui Bruno și adunat monedele de un cent pentru el. Chiar și necunoscuți îl opreau pe stradă ca să-i dea monedele de un cent pe care le aveau în buzunare.

La început, Bruno și-a pus damigenele cu monede pe scările din casă, până când greutatea lor a început să provoace fisuri în beton. A fost nevoit să le mute la nivelurile inferioare ale locuinței, ca să evite riscul unei prăbușiri.

Bruno spune că nu se oprește aici și că vrea să adune și mai multe monede.