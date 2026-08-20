Un primar a interzis bicicletele în centrul orașului după ce a fost lovit de „una dintre aceste bestii”

Măsura se aplică tuturor bicicletelor, deoarece Codul rutier italian nu face distincție între bicicletele electrice și cele tradiționale. Foto: Getty Images

Primarul orașului italian Como, Alessandro Rapinese, a stârnit o controversă după ce a anunțat că a dispus interzicerea bicicletelor (electrice sau tradiționale) pe 30 de străzi din centrul municipiului, după ce a fost lovit de „una dintre aceste bestii”, relatează The Guardian.

Cicliștii vor fi nevoiți să se dea jos de pe biciclete pe străzile din centrul orașului începând cu luna septembrie.

Decizia lui Alessandro Rapinese a iscat un scandal. Atât organizații ale localnicilor, cât și politicieni, îl acuză că a acționat mânat de dorința de răzbunare. Activiștii au inițiat o petiție în care îi cer să retragă interdicția și bicicliștii plănuiesc să meargă cu bicicletele în centrul orașului la mijlocul lunii septembrie în semn de protest.

Rapinese nu a negat că a decis să interzică bicicletele după ce a fost victima unui accident. „Am fost acuzat că am luat această măsură pentru că am fost lovit de o bicicletă electrică. E adevărat. Oamenii acționează în baza propriilor experiențe și eu știu ce înseamnă să fii lovit de una dintre aceste bestii”, a spus el pentru Ansa.

Accidentul în care a fost implicat primarul a avut loc în luna iunie. Rapinese pleca de la primărie, în mod ironic la finalul unei ședințe privind măsuri de restricționare a traficului în centrul orașului. Nu se cunoaște identitatea biciclistului care l-a lovit.

Totuși, edilul susține că interdicția este necesară pentru siguranța publică, în special într-un loc plin de turiști. Măsura se aplică tuturor bicicletelor, deoarece Codul rutier italian nu face distincție între bicicletele electrice și cele tradiționale. Trotinetele electrice închiriate sunt interzise în centrul orașului Como încă din 2022.

Criticii spun că unele dintre străzile vizate sunt cele mai largi din centrul orașului, oferind o rută facilă către Lacul Como, iar interzicerea bicicletelor îi împiedică pe oameni să folosească un mijloc de transport ieftin și ecologic.

Interdicția îi va afecta în mod deosebit pe livratori și pe proprietarii magazinelor care depind de ei pentru livrări.

Sunt voci care spun că primarul ar trebui să ia măsuri pentru a combate comportamentele imprudente, în loc să îi trateze pe bicicliști ca pe niște infractori.

Vincenzo Falanga, președintele Nova Como, un grup civic local care a organizat protestul bicicliștilor, a acuzat administrația lui Rapinese că „transformă problemele individuale în probleme colective”.

Filiala din Como a Partidului Democrat, de centru-stânga, a criticat dur măsura aprobată de Rapinese: „Como merită un sistem de mobilitate care să garanteze siguranța pietonilor fără să-i penalizeze pe locuitori, pe cei care muncesc și pe cei care aleg transportul sustenabil”.

Paolo Emilio Russo, politician din partidul de dreapta Forza Italia, a declarat că deși îi pare rău că edilul a fost implicat într-un accident, decizia de a interzice bicicletele cu totul este „nebunească”.

Rapinese a refuzat însă să dea înapoi. „În alte orașe, un copil ajunge la spital și abia atunci politicienii iau măsuri. Aici, eu nici măcar nu am ajuns la spital. Am fost lovit de o bicicletă, am strâns informații și de aici a apărut această măsură”, a spus el.