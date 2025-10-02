Un restaurant a devenit popular în Italia pentru că serveşte un singur fel de mâncare. Oamenii stau la coadă cu orele

Se serveşte un singur fel de mâncare pe bază de antricot și garnituri, iar oaspeții pot alege doar gradul de coacere.Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un restaurant de la Milano, Italia, a propus o nouă formulă care s-a dovedit de succes pentru că în acest local se serveşte un singur fel de mâncare. În faţa localului s-au format cozi unde, nerăbdători să încerce experienţa, oamenii au aşteptat ore întregi.

Noul local are o capacitate de 80 de locuri și o medie de 350 de persoane pe zi. Se serveşte un singur fel de mâncare pe bază de antricot și garnituri, iar oaspeții pot alege doar gradul de coacere.

„Timpii de pregătire și prețul fix sunt liniștitori”, a declarat proprietarul care consideră că marele oraş italian a decis să încetinească ritmul. Astfel succesul s-ar datora meniului fără excese, dar cu mai multă substanţă, relatează La Repubblica.

La noul restaurnat nu se pot face rezervări, iar clienţii trebuie să se înarmeze cu răbdare pentru a prinde o masă liberă. Preţul fix de 35 de euro, care include şi apa plată, este un alt atu pe care se bazează proprietarii.

Deşi la felul principal se serveşte un singur fel e mâncare, meniul include mai multe deserturi precum tiramisu, tortul bunicii, tartă cu fructe roșii, mousse de ciocolată și crème brûlé. Restaurantul mai oferă şi o listă de vinuri atent selecţionată. Pentru vegani, în prezent, localul oferă „o salată dublă şi cartofi prăjiţi.

Cât priveşte aspectul ecologic, există obiective declarate: creșterea cantității de ingrediente achiziționate de la furnizori locali cu 60%, reducerea deșeurilor din bucătărie cu 15% și menținerea procentului de deșeuri solide reciclate sub 50%.

În curând restaurantul va inaugura un al doilea local care va oferi un sendviș tipic francez cu antricot, sos secret și cartofi prăjiți. Este o versiune pentru mâncare la pachet și livrare la domiciliu a aceleiași idei.

Conceptul nu s-a născut în Italia, dar „există mai mulți jucători din întreaga lume, în Franța și nu numai, care aplică o formulă similară, însoțită de salată, sos și cartofi prăjiți.”, a declarat directorul companiei de investiții care a lansat proiectul.