Un român a ajuns la urgențe, în Italia, cu un cui înfipt în frunte: „Eu l-am bătut”

1 minut de citit Publicat la 15:18 23 Mar 2026 Modificat la 15:18 23 Mar 2026

Disperarea cauzată de lipsa unui loc de muncă l-ar fi împins la acest gest extrem. Foto: Getty Images

Un român în vârstă de 63 de ani a ajuns de urgență la spital în Bologna, după ce s-a prezentat cu un cui înfipt în frunte. Cazul i-a pus pe gânduri atât pe medici, cât și pe polițiști, potrivit Il Resto del Carlino.

Bărbatul a ajuns la Spitalul Maggiore și le-a spus cadrelor medicale că el însuși și-ar fi provocat rana. Potrivit declarațiilor sale, disperarea cauzată de lipsa unui loc de muncă l-ar fi împins la acest gest extrem. Ar fi folosit o piatră pentru a-și înfige cuiul în cap.

Medicii, surprinși de situație, au alertat imediat poliția. Agenții secției Santa Viola au ajuns la spital și au început verificările. Bărbatul și-a menținut versiunea, însă oamenii legii încearcă să afle dacă într-adevăr s-a rănit singur sau dacă a fost victima unei agresiuni.

Din cauza stării sale și a modului confuz în care a povestit cele întâmplate, anchetatorii nu exclud nicio variantă.

Românul a fost supus unei intervenții chirurgicale delicate pentru a-i fi îndepărtat obiectul din frunte.

În paralel, polițiștii au descoperit că pe numele său exista un mandat de executare a unei pedepse emis de autoritățile din Ferrara. Acesta avea de ispășit aproximativ doi ani de închisoare pentru infracțiuni contra patrimoniului.

Mai mult, bărbatul era căutat de cinci ani, fiind considerat fugar.

În prezent, el se află sub pază în spital, iar după ce starea de sănătate îi va permite, va fi transferat în penitenciar pentru a-și executa pedeapsa.