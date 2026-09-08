Un român de 20 de ani a murit în ultima zi de muncă pe un șantier în Italia. El a căzut de la 12 metri. Părinții cer să afle adevărul

Riccardo Valentin Moraru a murit electrocutat după ce a atins fire de înaltă tensiune în timp ce încerca să se agațe pentru a evita o cădere de la aproximativ 12 metri. FOTO: GDV Territori

Un tânăr român de 20 de ani a murit electrocutat după ce a atins fire de înaltă tensiune în timp ce încerca să se agațe pentru a evita o cădere de la aproximativ 12 metri. Tânărul lucra fără forme legale pe acoperișul unei hale aflate în construcție, în localitatea Barbarano Mossano, din provincia Vicenza. Procurorii au început o anchetă pentru omor din culpă.

Riccardo Valentin Moraru era angajat al unei firme externe, participa la lucrările de extindere a companiei "ZinCol Italia spa", una dintre firmele importante din domeniul vopsirii și galvanizării, cu sediul pe strada Matteotti, scrie GDV Territori.

Riccardo Valentin Moraru ar fi murit electrocutat. Acestea sunt primele concluzii ale autopsiei efectuate asupra tânărului de 20 de ani, care a murit săptămâna trecută în timp ce lucra la o hală aflată în construcție în Barbarano Mossano, Italia.

Tânărul a căzut de pe acoperiș, iar în încercarea de a se ține a atins firele de înaltă tensiune și a fost electrocutat.

Procuratura a deschis o anchetă pentru omor din culpă, deocamdată împotriva unor persoane necunoscute. Autoritățile urmează să emită și autorizația necesară pentru organizarea funeraliilor muncitorului de origine română, născut în Italia și cu domiciliul în Camposampiero, provincia Padova.

"Vrem să știm ce s-a întâmplat"

Părinții așteaptă să afle adevărul despre moartea fiului lor, care lucra fără forme legale după ce fusese recrutat de un antreprenor direct din România.

"Riccardo ne-a sunat cu o oră înainte să se întâmple tragedia. Ne spunea că era foarte fericit, pentru că era ultima lui zi de muncă în Barbarano Mossano. «Vă sun în această seară», ne-a spus la despărțire. Și, în schimb, nu îl vom mai auzi niciodată", au povestit părinții tânărului.

Părinții lui Riccardo Valentin Moraru au ajuns în Italia în ultimele ore și s-au întâlnit cu avocata care îi reprezintă, Alessandra Bocchi.

Riccardo a murit în urmă cu o săptămână, după ce a căzut de la 12 metri, de pe acoperișul unei hale aflate în construcție, în incinta proprietății companiei "ZinCol Italia", pe strada Matteotti.

Inspectoratul Muncii spune că tânărul lucra fără forme legale

Inspectorii de muncă au stabilit că tânărul lucra fără forme legale și nu avea un contract de muncă înregistrat.

"Fiul nostru a fost «recrutat» în România, unde ne-am întors să locuim pe 10 august. La noi se întâmplă des: a venit un antreprenor, conațional de-al nostru, și l-a adus în Italia. Riccardo era fericit, Italia, unde am locuit câțiva ani, îi rămăsese în suflet", povestesc părinții.

Tatăl îi spusese antreprenorului că fiul său, foarte tânăr, nu ar trebui să urce pe acoperișuri. Nu avea experiență și, mai degrabă, îi era teamă de înălțime. Și totuși, acest lucru s-a întâmplat.

Moraru locuia în Camposampiero, împreună cu alți conaționali. Își suna familia în fiecare zi și era foarte apropiat de fratele său mai mic. Abia aștepta să îi revadă.

"Nu știm ce s-a întâmplat", spun membrii familiei. "Când ni s-a restituit portofelul lui, înăuntru erau doar documentele, nici măcar un euro. Poate colegii sau, cine știe, altcineva i-a luat și puținul pe care îl avea".

Iar antreprenorul care îl recrutase "nu ne-a mai contactat. Nu am primit nici măcar un telefon de la nimeni", cu excepția sindicatelor. Sindicatul Uil, în special, a anunțat pentru săptămâna viitoare un protest în fața prefecturii, pentru a solicita măsuri suplimentare privind siguranța la locul de muncă.

Biserica Ortodoxă și sindicatul Uil strâng fonduri pentru a acoperi costurile repatrierii trupului în România.

Moraru figura ca rezident în Loria, în provincia Treviso, dar avea domiciliul în Camposampiero, în provincia Padova.