Un român, poreclit „prințul din Dubai”, a fost arestat în Varșovia. Pretindea că e milionar arab și înșela șoferi cu bijuterii false

Tânărul de 27 de ani a fost arestat preventiv timp de trei luni. Foto: capturi imaginia Poliția poloneză via X

Un român poreclit „prințul din Dubai” a fost arestat în Varşovia, după ce a încercat să păcălească mai mulți oameni cu bijuterii false. Tânărul de 27 de ani a fost reținut pe marginea drumului pe care acționa. Acesta a fost filmat în timp ce se prezenta ca fiind un om de afaceri din Dubai, cerea bani șoferilor care opreau să îl ajute și le oferea bijuterii, despre care spunea că sunt din aur, dar de fapt erau din tombac (alamă roșie n.red), relatează TVP World.

În imaginile postate de poliția poloneză pe X, românul este înregistrat în timp ce pune pe mâna unui bărbat o brățară de aur, se laudă că e milionar, dar și-a pierdut cardul de credit și are nevoie de „puțini zloți”.

„E pentru tine. Sunt milionar. Nicio problemă. Am nevoie de niște zloți, mi-am pierdut cardul de credit. Puțini zloți. Zloți, da. Zloți pentru benzină”, îi spune românul unui bărbat, pe marginea unui drum din Polonia.

Întrebat de unde este, tânărul spune cu nonșalanță „Dubai”. Adaugă apoi „Arabia, la Burj Khalifa”.

? „Książę z Dubaju” zatrzymany w Warszawie



27-letniego obywatela Rumunii, podejrzanego o kradzież i oszustwo oraz usiłowanie oszustwa, zatrzymali policjanci z warszawskiego Ursynowa. Mężczyzna podający się za osobę zamożną podróżującą między Dubajem w Zjednoczonych Emiratach… pic.twitter.com/LDSYBBpJ9I — Policja Warszawa (@Policja_KSP) April 9, 2026



Bărbatul a fost reținut la scurt timp după înregistrarea acestor imagini. Tânărul de 27 de ani a fost ulterior arestat preventiv timp de trei luni. Potrivit legii din Polonia, „prințul din Dubai” riscă de o pedeapsă de până la opt ani de închisoare pentru înșelăciune și de până la cinci ani de închisoare pentru furt.

„Bărbatul susținea că nu avea bani pentru combustibil și că fondurile sale au fost blocate. Pentru a da credibilitate poveștii sale, se prezenta drept o persoană bogată care călătorește între Dubai și Londra.

Afirma că are nevoie doar de un ajutor temporar, oferind drept garanție bijuterii presupus valoroase: inele sigiliu din aur și lanțuri”, a explicat purtătoarea de cuvânt a Poliției, Marta Haberska.

În realitate, bijuteriile s-au dovedit a fi realizate dintr-un aliaj metalic fără valoare numit tombac, cunoscut și ca „aurul proștilor”.

Haberska a adăugat: „Acțiunile sale au implicat inducerea în eroare a victimelor cu privire la valoarea bijuteriilor oferite și, în acest caz, încercarea de a obține în mod fraudulos 5.000 de euro de la victimă.”

Polițiștii polonezi spun că acesta este responsabil pentru incidente similare în mai multe țări, inclusiv în Franța și Olanda, descriind un tipar de escrocherii pe marginea drumului, în care viza șoferii aflați în trecere.

Într-un caz de la mijlocul lunii martie, pe șoseaua de centură S2 din Varșovia, el a convins un șofer să-l ducă la o benzinărie, oferindu-i un inel în schimbul unei sume mici de bani. În timpul călătoriei, ar fi furat 400 de euro din portofelul șoferului.

Procurorii l-au acuzat acum de înșelăciune, tentativă de înșelăciune și furt. Ancheta este în continuare deschisă, deoarece polițiștii se așteaptă ca mai multe victime să îl reclame.