Un rubin uriaș de 11.000 de carate a fost descoperit într-o regiune bogată în pietre prețioase din Myanmar, dar devastată de război

Rubinul, care măsoară 11.000 de carate (2,2 kilograme), a fost descoperit în apropierea orașului Mogok. FOTO: Profimedia Images

Minerii din Myanmar au descoperit un rubin rar, de dimensiuni enorme, considerat a fi al doilea ca greutate descoperit vreodată în națiunea sud-est asiatică afectată de conflict, a relatat vineri presa de stat, citată de AP.

Rubinul, care măsoară 11.000 de carate (2,2 kilograme), a fost descoperit în apropierea orașului Mogok, în regiunea superioară Mandalay, inima industriei miniere lucrative, care a cunoscut recent lupte intense în războiul civil amplu din țară.

Potrivit unui raport al organizației de stat Global New Light of Myanmar, rubinul brut recent descoperit a fost descoperit la mijlocul lunii aprilie, imediat după festivalul tradițional de Anul Nou.

Deși cântărește aproximativ jumătate din greutatea unei pietre de 21.450 de carate (4,29 kilograme) descoperite în 1996, noua descoperire este considerată mai valoroasă datorită culorii și calității sale superioare. Este descris ca având o nuanță roșu-violet cu nuanțe gălbui, un grad de culoare de înaltă calitate, transparență moderată și o suprafață reflectorizantă.

Myanmar produce până la 90% din rubinele lumii, în principal din zonele Mogok și Mong Hsu. Pietrele prețioase, atât comercializate legal, cât și introduse ilegal, reprezintă o sursă majoră de venit pentru Myanmar. Activiștii pentru drepturile omului și organizațiile precum grupul de cercetare și lobby Global Witness, cu sediul în Marea Britanie, au îndemnat bijutierii să înceteze să mai cumpere pietre prețioase provenite din Myanmar, deoarece industria a servit drept o sursă vitală de venit pentru guvernele sale militare de-a lungul mai multor decenii.

Un nou guvern, aparent civil, a fost instalat anul acesta, dar a urmat alegerilor descrise de grupurile pentru drepturile omului și de opoziție drept o farsă. Votul l-a readus la putere pe președintele Min Aung Hlaing, șeful armatei care a condus cea mai recentă preluare militară din 2021. El și cabinetul său au examinat recent rubinul gigantic la biroul său din capitală, Naypyitaw.

Exploatarea pietrelor prețioase servește, de asemenea, ca sursă principală de finanțare pentru grupurile etnice armate care luptă pentru autonomie, un factor care a contribuit la alimentarea deceniilor de conflicte interne.

Securitatea acestor regiuni miniere rămâne volatilă. Mogok a fost capturat în iulie 2024 de Armata de Eliberare Națională Ta'ang, sau TNLA, o forță de gherilă care reprezintă minoritatea etnică Palaung. Deși TNLA a preluat și a operat minele, controlul a fost în cele din urmă transferat înapoi armatei din Myanmar, ca parte a unui acord de încetare a focului mediat de China, încheiat la sfârșitul anului trecut.