Satul pitoresc din Italia unde ești plătit cu 20.000 de euro doar ca să te muți acolo

Panorama satului Radicondoli, din inima Toscanei FOTO: Francesco Guarguaglini via CNN Newsource

Autoritățile dintr-un sat pitoresc din inima Toscanei, Radicondoli, oferă până la 20.000 de euro celor care doresc să se mute acolo. Beneficii sunt puse la dispoziție și pentru cei care vor să locuiască în chirie, potrivit CNN.

Cu dealurile, plantațiile de măslini și podgoriile sale impunătoare, Radicondoli arată ca imaginea Toscanei regăsită pe cărțile poștale.

Dar în spatele zidurilor de piatră și al străzilor liniștite, micul sat medieval de lângă Siena se depopulează de ani de zile.

Odată găzduind aproximativ 3.000 de locuitori, Radicondoli numără acum doar 966. Aproximativ 100 din cele 450 de case ale sale stau goale. Oficialii locali încearcă acum să inverseze acest declin - oferind bani.

În 2023, Radicondoli a lansat un program care oferă până la 20.000 de euro, sau aproximativ 23.000 de dolari, oricui dorește să cumpere o casă și să locuiască într-una dintre locuințele sale goale, împreună cu încă 6.000 de euro în contribuții pentru cheltuieli precum încălzirea și transportul.

Anul acesta, orașul a extins planul. În loc să ajute doar cumpărătorii, programul va acoperi acum jumătate din chiria pe primii doi ani pentru noii chiriași, până la începutul anului 2026.

„Schema de locuințe, lansată inițial acum doi ani, este consolidată”, spune primarul Francesco Guarguaglini, originar din Radicondoli.

„Am alocat peste 400.000 de euro (465.000 de dolari) anul acesta pentru a sprijini achizițiile și închirierile de locuințe noi, alături de alte măsuri cheie, cum ar fi ajutorul financiar pentru studenți, navetiști și abonați la energie verde.”

„Locuințele noastre au o valoare”

FOTO: Francesco Guarguaglini via CNN Newsource

Această casă din Radicondoli este în prezent de vânzare pentru 72.000 de euro (aproximativ 83.324 de dolari).

Guarguaglini spune că abordarea diferențiază Radicondoli de programele mai cunoscute din Italia, „casă de un euro”.

„Ne distingem de vânzarea de case la un euro. Aici, casele noastre au o valoare”, spune el. „Socializarea, ospitalitatea și numeroasele inițiative culturale sunt valoarea adăugată, alături de locația strategică a satului.”

Locuințele goale, disponibile atât pentru închiriere, cât și pentru cumpărare, includ apartamente cu un dormitor în centrul istoric al satului, precum și ferme toscane la periferie.

Apartamentele din centrul istoric tind să fie unități mai mici, confortabile, cu unul sau două dormitoare, în timp ce casele de la periferie includ ferme spațioase înconjurate de plantații de măslini și podgorii.

Cum este viața cu adevărat în orașul pitoresc din inima Toscanei

Fiecare casă are propriul său caracter, adesea cu grinzi aparente, pereți de piatră sau zidărie artizanală originală.

Prețurile încep de la aproximativ 50.000 de euro pentru unitățile mai mici și urcă la 100.000 de euro sau mai mult pentru casele mai mari. Majoritatea sunt într-o stare destul de bună, spune primarul, dar câteva ar putea avea nevoie de aproximativ 10.000 de euro pentru renovare.

Asta înseamnă că un cumpărător care utilizează bonusul integral de 20.000 de euro ar putea achiziționa un apartament mic pentru aproximativ 30.000 de euro sau 35.000 de dolari. Și chiriașii pot beneficia. O casă de 60 până la 80 de metri pătrați, care costă în mod normal aproximativ 400 de euro pe lună, ar scădea la 200 de euro sub subvenție.

Există o capcană, desigur. Pentru a se califica, noii rezidenți trebuie să rămână cel puțin 10 ani dacă cumpără o casă sau patru ani dacă închiriază.

Relicve ale trecutului

FOTO: Francesco Guarguaglini via CNN Newsource

Populația din Radicondoli a început să scadă în anii 1950, când locuitorii mai tineri au plecat la muncă în orașele mai mari. Guarguaglini spune că aproximativ 15 locuitori în vârstă mor în fiecare an, în timp ce se nasc doar aproximativ trei copii.

Primarul speră că noul program va readuce o parte din grandoarea și vitalitatea pentru care era cunoscut satul când era un centru de producție a lânii în secolul al XIV-lea.

Încă prezintă o parte din acea istorie - un labirint de arcade și locuințe din piatră maroniu-roșiatică se află alături de palate luxoase care au aparținut cândva unor negustori bogați de lână. Unii localnici încă locuiesc în „case-turn” încorporate în zidurile satului, relicve ale trecutului său medieval.

„De când am lansat schema în 2023, am finanțat 23 de vânzări de proprietăți și am atras aproximativ 60 de noi locuitori, majoritatea italieni și câțiva străini, inclusiv belgieni”, spune Guarguaglini. „Dar trebuie să facem mai mult.” El speră să crească populația la cel puțin 1.000 de locuitori.

Cei care intenționează să transforme una dintre casele neglijate din Radicondoli într-o casă de vacanță primesc sprijin suplimentar din partea municipalității.

Acest lucru include ajutor financiar pentru renovări și credite de închiriere pentru chiriași, contribuind la creșterea atractivității satului pentru antreprenori și turism sezonier.

Municipalitatea oferă sprijin suplimentar persoanelor care renovează proprietăți neglijate, inclusiv împrumuturi și ajutoare pentru conversii de proprietăți de închiriat.

Familiile internaționale care se stabilesc în Radicondoli sunt eligibile pentru burse universitare și vouchere pentru manuale școlare, ceea ce facilitează mutarea pentru cei cu copii.

Un sat verde

Radicondoli se află la aproximativ 40 de minute de Siena și la peste o oră de Florența. Deși este mai liniștit decât centrele turistice ale Toscanei, le împărtășește atracția: vin, ulei de măsline și mâncare.

Specialitățile locale includ mezelurile Cinta Senese, supa ribollita și pastele pici făcute manual cu mistreț sau ciuperci porcini.

Satul oferă, de asemenea, o gamă largă de activități culturale și în aer liber. Locuitorii și vizitatorii pot participa la tururi ghidate ale centrului istoric, pot explora ateliere artizanale sau pot participa la festivaluri și târguri folclorice pe tot parcursul anului.

Iubitorii de natură se pot bucura de drumeții, ciclism și trasee călare prin peisajul luxuriant. Muzeul Energiei Radicondoli, cunoscut sub numele de „Le Energie del Territorio”, evidențiază producția de energie geotermală a zonei.