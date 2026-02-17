Un șofer a ajuns cu mașina în mare, urmărind indicațiile GPS pentru a livra un colet

Autoutilitara se afla deja în zonă la momentul fluxului ridicat al mareei. Foto: Facebook / HM Coastguard Southend On Sea

O autoutilitară a rămas blocată într-o zonă mlaștinoasă cunoscută de localnici drept „cea mai periculoasă potecă din Marea Britanie”, scrie BBC.

Reprezentanții HM Coastguard din Southend au anunțat că au fost alertați duminică după ce o autoutilitară de la Amazon a ajuns pe traseul numit The Broomway, în zona Great Wakering, comitatul Essex. Șoferul ar fi urmat indicațiile GPS în drum spre Foulness Island.

The Broomway este un drum vechi, care traversează nisipurile dintre țărmul din apropiere de Southend-on-Sea și insula Foulness. Traseul are aproximativ 10 kilometri și o istorie de circa 600 de ani. Zona este administrată de autoritățile rutiere din Essex, iar pe insulă funcționează un poligon de tragere al Ministerului britanic al Apărării.

Compania Qinetiq, care gestionează poligonul, descrie poteca drept o cale de acces „unică”, ce poate fi parcursă în siguranță doar cu prudență și cunoștințe speciale despre teren. Ruta completă nu este destinată vehiculelor, iar cei care se aventurează pe acolo sunt sfătuiți să fie însoțiți de un ghid familiarizat cu particularitățile mlaștinilor.

HM Coastguard Southend were called out this morning to reports that an Amazon Delivery Van had driven via Wakering... Publicată de HM Coastguard Southend On Sea pe Duminică, 15 februarie 2026

Aproximativ 100 de persoane și-au pierdut viața de-a lungul timpului pe The Broomway, ultimul deces cunoscut fiind înregistrat în 1919.

Garda de Coastă a precizat că a discutat cu un ofițer de securitate al Qinetiq, care a confirmat că incidentul s-a produs sâmbătă seara. Șoferul a părăsit vehiculul și a raportat situația companiei Amazon.

Autoutilitara se afla deja în zonă la momentul fluxului ridicat al mareei. Ulterior, Amazon a colaborat cu un fermier local pentru a organiza scoaterea vehiculului, operațiune programată pentru duminică.

Echipajele Gărzii de Coastă s-au retras după ce s-a confirmat că persoanele implicate sunt în siguranță, iar vehiculul urma să fie recuperat.