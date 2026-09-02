Un spaniol jefuit de 15.000 de euro s-a răzbunat pe presupușii hoți și le-a dat foc la case

Garda Civilă a arestat trei bărbați cu vârste cuprinse între 35 și 43 de ani în cadrul Operațiunii Calfire 26. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Doi bărbaţi au intrat în casa unui al treilea în localitatea Calarberche, în provincia Toledo, Spania şi au furat 15.000 de euro. După jaf, presupusa victimă ar fi decis să riposteze şi ar fi dat foc intenționat celor două case ale presupușilor autori. Flăcările, însă, s-au extins la casele vecine și au cuprins în cele din urmă cinci locuințe în total. Presupușii autori ai jafului s-ar fi întors la domiciliul victimei, unde a avut loc o a doua confruntare violentă, în timpul căreia s-au tras mai multe focuri de armă.

Garda Civilă a arestat trei bărbați cu vârste cuprinse între 35 și 43 de ani în cadrul Operațiunii Calfire 26. Conform reconstituirii Gărzii Civile, cei trei sunt presupuși a fi responsabili, în grade diferite, pentru un total de 11 infracţiuni. Totul a început când doi dintre bărbații arestați au intrat în casa unui al treilea și, amenințându-l cu o armă, au furat 15.000 de euro în numerar și diverse obiecte în valoare de peste 20.000 de euro, relatează Il Messaggero.

După jaf, presupusa victimă ar fi decis să riposteze. Bărbatul ar fi dat foc intenționat celor două case ale presupușilor autori. Flăcările, însă, s-au extins la casele vecine și au cuprins în cele din urmă cinci locuințe în total.

Incidentul nu s-a încheiat, însă, cu incendiul. Presupușii autori ai jafului s-ar fi întors la domiciliul victimei, unde a avut loc o a doua confruntare violentă, în timpul căreia s-au tras mai multe focuri de armă. În acel moment, Guardia Civil a lansat o anchetă pentru a reconstitui întreaga succesiune a evenimentelor. Anchetatorii au reușit să identifice trei bărbați ca fiind presupușii autori ai infracțiunilor de jaf cu violență și intimidare cu ajutorul unei arme de foc, incendiere, amenințări și distrugere.

În cadrul operațiunii, au fost efectuate mai multe percheziții domiciliare. În timpul uneia dintre percheziții, a fost arestat unul dintre presupușii autori, care se afla împreună cu o persoană care face obiectul unui mandat de percheziție și arestare. În interiorul clădirii percheziționate, ofițerii au găsit o cantitate semnificativă de muniție metalică Parabellum de calibrul .45, 5,56 mm și 9 mm, compatibilă cu armele de foc reale, precum și muniție de calibrul 38.

Totodată, au fost arestați și ceilalți presupuși autori, care, potrivit Gărzii Civile, nu aveau o locuință stabilă și foloseau mai multe proprietăți ocupate abuziv. Procedura este urmărită de Tribunalul de Primă Instanță și Instrucțiune din Torrijos, în provincia Toledo, care a dispus arestarea preventivă a unuia dintre cei arestați în închisoare, fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune .