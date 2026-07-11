Un stat al miliardarilor se ridică pe un teritoriu disputat de lângă România: În Liberland nu sunt taxe, iar banii decid cine conduce

În majoritatea democrațiilor moderne, toată lumea are un vot egal. Dar lucrurile stau diferit în Liberland datorită unui token criptografic. FOTO: Profimedia Images

Pe o fâșie noroioasă de teren disputat dintre Serbia și Croația, prinde contur un experiment politic finanțat de unii dintre cei mai bogați oameni din industria criptomonedelor. Liberland, o micronațiune care promite taxe zero și un stat administrat prin blockchain, atrage miliardari precum Justin Sun și promovează o idee radicală: înlocuirea guvernelor cu tehnologia, potrivit unui reportaj BBC.

Jurnaliștii britanici au ajuns în Liberland cu barca, deoarece autoritățile croate au împiedicat pătrunderea pe uscat. Au fost întâmpinați de Câțiva coloniști în hanorace i-au întâmpinat, iar președintele Jedlička, comunicând prin megafon, i-a înmânat unuia dintre coloniști o medalie oficială.

Liberlandul este complet scutit de taxe

În majoritatea democrațiilor moderne, toată lumea are un vot egal. Dar lucrurile stau diferit în Liberland datorită unui token criptografic achiziționabil numit Liberland Merits. Președintele Jedlička spune că o persoană este aleasă prin Merits. „Așadar, oamenii care au mai multe Merits pot avea mai mult de spus în ceea ce privește cine va fi la conducerea țării”, spune el. Aceasta înseamnă, practic, că poți vota direct cu banii tăi.

Liberlandul este, de asemenea, complet scutit de taxe, lucru pe care îl explică ministrul său de interne, Ivan Pernar, un controversat fost deputat croat care a fost dat afară din parlament pentru răspândirea teoriilor conspirației.

„De obicei, oamenii care cred în libertate, finanțe descentralizate și așa mai departe, tind să fie din clasa superioară a societății”, spune Pernar jurnaliștilor BBC. „Dacă nu faci nicio selecție și spui că oricine vine pe [barcă] este binevenit, am ajunge ca [Regatul Unit]. Nu vrem asta.”

Una dintre principalele modalități de a câștiga putere și influență în Liberland pare să fie prin bani.

„Desigur”, spune Pernar. El spune că dacă ai avea „o grămadă de vagabonzi în țara ta fără nicio restricție”, alții ar trebui să contribuie la beneficiile lor. Continuă să-i compare pe săraci cu animalele. „Nu hrăniți animalele, pentru că dacă o faceți, se vor obișnui cu asta și își vor pierde capacitatea de a se hrăni singure. La fel este și cu oamenii.”

Pentru susținătorii bogați ai Liberlandului, a-i ajuta pe săraci - sau, de fapt, orice formă de impozitare sau redistribuire centralizată a bogăției - este un afront la adresa libertății lor individuale. Această opinie este împărtășită, așa cum era de așteptat, de oameni din lumea asta cu mult mai mulți bani și influență decât Pernar.

Miliardarul bananelor

Prim-ministrul Liberlandului este magnatul cripto chinez Justin Sun. Cu sprijinul lui Sun - și al altor aproximativ 30 de miliardari din tehnologie, susțin ei - locuitorii Liberlandului ar putea avea acum acces la banii necesari pentru a începe construirea versiunii micronațiunii lor cu turnuri strălucitoare.

Averea lui Sun este estimată la 8,5 miliarde de dolari (6,4 miliarde de lire sterline). Este probabil cel mai faimos pentru achiziționarea unei opere de artă constând dintr-o banană lipită cu bandă adezivă de un perete pentru 6,2 milioane de dolari și apoi pentru mâncarea ei. De asemenea, a fost acuzat de autoritățile de reglementare din SUA de fraudă și manipulare a pieței. Sun neagă acuzațiile și a ajuns recent la o înțelegere de 10 milioane de dolari pentru a le rezolva.

Compania sa, Tron, este un blockchain, o rețea globală de software pe care puteți cumpăra și vinde criptomonede. Spre deosebire de o bancă, Tron nu este condusă de o singură autoritate - este descentralizată, existând pe mai multe computere din întreaga lume, ceea ce face mai dificilă impozitarea și reglementarea.

Aceeași tehnologie blockchain este utilizată pentru a conduce guvernul Liberlandului. Cetățenii votează legi și referendumuri folosind token-uri digitale, iar votul în sine este numărat și aplicat automat prin cod, mai degrabă decât numărat de oficiali. În realitate, însă, tehnologia este încă în faza sa incipientă, iar oficialii umani sunt încă obligați să implementeze legile.

Potrivit firmei de analiză blockchain TRM Labs, Tron este una dintre cele mai mari platforme pentru transferul de criptomonede ilicite - inclusiv, se pare, fonduri legate de Hamas și Hezbollah, alături de cele ale cartelurilor de droguri și rețelelor mafiote. Sun spune că Tron a inovat noi colaborări cu forțele de ordine pentru a combate tranzacțiile ilegale pe blockchain, ceea ce a dus la scăderi uriașe ale volumului ilicit de pe platformă.

Familia Trump l-a primit ca investitor principal în tokenuri în propria lor afacere cripto, World Liberty Financial. Sun a investit peste 75 de milioane de dolari în companie, precum și alte milioane în memecoin-ul lui Donald Trump, care i-a adus o cină cu președintele SUA.

Președintele Trump a demisionat oficial din companie odată ce a preluat fotoliul de la Casa Albă, dar trustul familiei sale încă o deține și profită de pe urma ei, vânzând o criptomonedă numită USD1. El a câștigat peste 1,4 miliarde de dolari din criptomonede în ultimul an și este pe cale să câștige mult mai mult.

Lobby-ul cripto a depășit acum industria combustibililor fosili, devenind cel mai puternic lobby din SUA, contribuind cu 238 de milioane de dolari în cel mai recent ciclu electoral, potrivit analizei Fox Business. Liberland oferă cu toții o privire asupra viitorului pe care unii dintre ei îl văd pentru ceilalți cetățeni.