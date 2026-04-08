Un tablou al lui Leonardo Da Vinci, care ar valora 200 de milioane de euro, se află în mijlocul unei dispute internaţionale

Potretul Lucreziei Crivelli realizat de Leonardo Da Vinci, aflat de cel puţin 10 ani în seiful unei bănci elveţiene, este obiectul unei dispute între o italiancă din Olanda, un intermediar din Parma și un avocat elvețian care gestionează vânzarea tabloului de ani de zile şi care susţine că nu a fost plătit. Valoarea estimată a lucrării variază între 60 și 200 de milioane de euro.

Disputa

Disputa este deosebit de interesantă şi în ceea ce priveşte atribuirea: se crede că este Portretul unei femei în profil al lui Leonardo da Vinci. Pe 17 februarie 2026, Curtea de Apel a Curții Penale Federale Elvețiene a declarat inadmisibil un apel împotriva sechestrului asupra operei, dispus pe 2 decembrie 2025 de Parchetul din Ticino, la cererea Parchetului din Parma, relatează La Stampa. Din iulie 2025, magistrații emiliani îl anchetează pe Maurizio Ziveri, intermediarul născut la Parma, pentru spălare de bunuri culturale și export ilicit de opere de artă.

Conform reconstituirii procuraturii, în 1978, Luigia Gaulli, care se ocupa de anticariat, i-a încredințat tabloul lui Ziveri pentru ca acesta să poată găsi un cumpărător. La moartea femeii în 1987, Ziveri ar fi încercat să îl vândă fără consimțământul moștenitorilor săi. Apelul împotriva sechestrului a fost depus de unii creditori care revendicau o sumă de 4,4 milioane de euro, rambursarea banilor urmând să fie efectuată prin vânzarea tabloului.

Despre această lucrare se discută în presa elvețiană de cel puțin douăzeci de ani. Încă din 2006, a fost în centrul unei dispute între Ziveri și fostul administrator, Pier Giovanni Keller, care a implicat o companie panameză creată pentru a asigura vânzarea anonimă. În urma unui dezacord între cei doi, în 2017, Tribunalul Districtual Lugano a decis că pictura ar trebui păstrată în siguranță de către un notar, care a dispus depozitarea ei într-o bancă. În acei ani, Maria Vittoria Colombo, nepoata primului proprietar cunoscut, Luisa Gaulli, a citit într-un articol că pictura se afla în Elveția.

„Înainte”, a explicat aceasta, „chiar dacă o văzusem ani de zile la bunica mea, nu știam unde ajunsese pictura.” Conform plângerilor depuse de femeie la Berna și Parma, bunica ei a achiziționat lucrarea în 1946 de la o galerie italiană. Din 1978 până în 1981, i-a încredințat-o lui Ziveri, pe care îl cunoștea de ceva vreme, iar apoi tabloul a dispărut fără urmă. Nepoata este sigură că l-a văzut în casa bunicii sale, unde a fost expus până în anii 1980. Această cronologie contrastează cu cea a persoanei care a ținut-o în posesia sa imediat după aceea şi care susține că tabloul se află în Elveția din 1927.

Încercările de vânzare a tabloului

Ani de zile, Reto A. Mauerhofer, avocat specializat în drept societar, a încercat să gestioneze vânzarea picturii în numele lui Ziveri. Potrivit acestuia, „tabloul se află în Elveția din 1927, fără a trece vreodată granița ”. „Nu este posibil”, a explicat acesta, „ca doamna Colombo să fi văzut tabloul în locuinţa bunicii sale. Avem toate documentele bancare care să dovedească acest lucru”. Preluând gestionarea dosarului după moartea fostului administrator, Mauerhofer s-a trezit singur într-o negociere de vânzare care nu s-a materializat niciodată.

„Am avut cumpărători serioși”, a precizat acesta, „oameni capabili să achiziționeze lucrarea pentru 60 sau 70 de milioane , chiar și din Asia. Dar Ziveri a continuat să ridice prețul, zădărnicind fiecare negociere”.

Versiunea lui Colombo diferă, spunând că „vânzările nu au avut loc niciodată deoarece documentele privind proveniența picturii au fost considerate nesigure”.

În 2017, printr-o înțelegere judiciară, lucrarea a fost încredințată ca garanție unui notar din Lugano, acordându-i lui Ziveri doi ani pentru a plăti aproximativ 4,5 milioane de franci reprezentând cheltuieli și pentru a recâștiga posesia tabloului. Termenul limită, prelungit din cauza pandemiei, a expirat în 2021 fără nicio plată.

Colombo a mutat apoi cazul la instanța penală, depunând o plângere la Carabinieri pentru Protecția Patrimoniului Cultural în 2025 și raportând lucrarea Oficiului Federal pentru Cultură din Berna, declanșând ancheta de la Parma și o solicitare de asistență juridică din partea Elveției.

„Suntem cu toții în asta împreună”, a declarat Mauerhofer. „Vreau să găsesc o soluție pentru ca tabloul să poată fi vândut și ca fiecare să primească ceea ce are dreptul, inclusiv Colombo.” În plus, persistă îndoiala dacă pictura este într-adevăr o operă semnată Leonardo Da Vinci și dacă cea înfățișată pe pergament este aceeași Lucrezia Crivelli, din tabloul „Belle Ferronnière” expusă la Muzeul Luvru din Paris.

Controverse privind autenticitatea tabloului

Documentele citează două rapoarte de expertiză, din 1933 și 1952, care atribuie lucrarea artistului. Autenticitatea sa a fost confirmată și de Carlo Pedretti, descris de părți drept „unul dintre cei mai mari experți în Leonardo”, care a murit în 2018. În realitate, însă, cercetătorii contemporani nu au o opinie clară în această privință. Potrivit lui Pietro Marani, expert în Leonardo da Vinci și profesor onorific la Universitatea Politehnică din Milano, autorul lucrării este departe de a fi sigur.

„Aceasta este o atribuire veche a lui Carlo Pedretti, care nu a fost niciodată acceptată de comunitatea științifică și academică”, a explicat Marani, un istoric de artă care a fost director adjunct de la Pinacoteca di Brera și codirector al restaurării Cinei Cea de Taină a lui Leonardo da Vinci din 1992 până în 1999. „Chiar și faptul că o înfățișează pe Lucrezia Crivelli este pur ipotetic.” Marani a inclus pictura într-un volum pe care l-a publicat în 1984, dar nu a susținut niciodată atribuirea acesteia lui Leonardo . Printre puținii care au văzut fizic pictura se numără Nicola Barbatelli, cel mai important elev al lui Pedretti. „Diverse elemente au susținut atribuirile către Leonardo la acea vreme”, a precizat acesta, „dar astăzi starea de conservare nu permite o identificare certă. Lucrarea este atât de deteriorată încât nu este clar dacă suportul este pergament.”