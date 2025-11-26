​Un tânăr a încercat să îşi sufoce mama noaptea, dar judecătorii l-au achitat pentru că suferă de somnambulism

Femeia s-a trezit brusc, a început să ţipe și a încercat să se elibereze. . Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat în vârstă de 30 de ani şi rezident în localitatea Bergamo din Italia, s-a trezit în plină noapte, a mers în camera mamei sale şi i-a pus o pernă pe faţă. Femeia a început să ţipe şi a fost salvată de intervenţia unei vecine. Pe baza evaluării psihiatrice, judecătorul l-a achitat de acuzaţia de tentativă de omor şi nici nu a dispus nicio măsură preventivă.

Bărbatul s-a trezit în miez de noapte, a intrat în dormitorul mamei sale, a luat o pernă și a apăsat-o pe fața ei. Femeia s-a trezit brusc, a început să ţipe și a încercat să se elibereze. Din fericire, o vecină a auzit strigătele și, întrucât avea cheile de la casa lor, a intrat în apartament să vadă ce se întâmplă, relatează Corriere della Sera.

Fiul, un bărbat de 30 de ani cu antecedente de dependență, era încă deasupra mamei sale, strângând perna în mâini. Vecina l-a imobilizat și l-a îndepărtat, a ajutat-o ​​pe femeie, apoi a observat că tânărul era într-o stare de transă. Era nemișcat, cu privirea fixă, goală. Ea l-a strigat, l-a scuturat și abia atunci și-a revenit și și-a dat seama de ce era pe cale să facă.

Din primele cercetări, se pare că tânărul imediat după aceea, a început să plângă. A spus că nu și-a dat seama. Intrase în camera mamei sale, spunându-i: „Nu ești mama mea”.

Carabinierii și medicii de la ambulanţă au ajuns la fața locului și i-au ajutat atât pe mamă, cât şi pe fiu. Tânărul de 30 de ani a fost arestat pentru tentativă de omor, infracțiune care face obiectul urmăririi penale, chiar dacă mama sa a refuzat să depună plângere.

Incidentul a avut loc vara trecută, iar după finalizarea anchetei, bărbatul a fost adus în fața judecătorului de ședințe preliminare. Acesta a dispus o evaluare psihiatrică pentru a stabili dacă inculpatul avea discernământ în momentul incidentului.

Experţii numiţi de instanţă au cercetat cazul şi au aflat că în copilărie, tânărul uneori mergea în somn, o afecțiune pe care experții nu au legat-o direct de tulburarea disociativă pe care au recunoscut-o la el, parțial pentru că episoadele se terminau de la sine. În același timp, însă, au precizat că tulburarea disociativă este mai frecventă la cei care suferă de somnambulism şi că riscul episoadelor disociative crește în condiții de stres, abuz de substanțe interzise și muncă de noapte care pot perturba programul.

Cei doi experți au concluzionat că acesta era temporar incapabil şi că a fost un singur episod, când tânărul era inconștient și nu înțelegea ce face. Experții au considerat că nu reprezintă un pericol social, așa că a fost achitat și nu au fost dispuse nici măsuri preventive.