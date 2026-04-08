Un tânăr a murit la Terapie Intensivă în timp ce era supravegheat de un medic care lucra de acasă, în SUA

Conor Hylton avea de 26 de ani și era student la Stomatologie FOTO: (Faxon Law Group

O familie dă în judecată un spital din Connecticut, SUA, după ce fiul lor a murit în secția de terapie intensivă (ATI), în timp ce îngrijirea lui era supravegheată de un medic care muncea de acasă.

Conor Hylton, de 26 de ani, a murit în august 2024 la spitalul Bridgeport, din Connecticut. Acum, familia lui susține că moartea lui a fost rezultatul „neglijenței” spitalului, potrivit unei plângerii analizate de The Independent.

Hylton, student la stomatologie, a ajuns la camera de gardă a spitalului Bridgeport în jurul orei 11:00, pe 14 august 2024, și a fost diagnosticat cu „pancreatită, deshidratare, acidoză metabolică și sevraj alcoolic”, se arată în plângere.

Starea lui s-a deteriorat, iar acesta a fost internat la ATI. În jurul orei 4:30 dimineața, a fost declanșată o urgență după ce Hylton „a prezentat activitate asemănătoare convulsiilor, a vomitat și a devenit bradicardic”.

El a fost intubat, dar nu a putut fi resuscitat, iar un medic aflat în „telemedicină” a declarat decesul, susține acțiunea în instanță.

Faxon Law Group, firma care reprezintă familia lui Hylton, a descris incidentul într-un comunicat de presă.

„Pentru că nu exista niciun medic care să-l evalueze direct pe Hylton în ATI, în ciuda protocoalelor care impuneau îngrijire directă, un «tele-medic» aflat la distanță, prin internet, pus la dispoziție de spital, a emis în cele din urmă ordinul de intubare”, se arată în declarația firmei de avocatură.

„Cu toate acestea, medicul de urgență de gardă, care trebuia să acorde tratament de urgență în ATI-ul spitalului din Milford, nu a reușit să găsească secția de terapie intensivă a clădirii și a trebuit să ceară indicații. Până atunci, desigur, era prea târziu pentru a-l salva pe Conor”, se mai arată în declarație.

Incidentul „a scos la iveală un model îngrijorător de neglijență și îngrijire sub standard în unitatea de terapie intensivă (ATI) a spitalului din Milford care, fără știrea lui Conor și a familiei sale, nu avea niciun medic prezent fizic, fiind monitorizată sporadic de la distanță pe un ecran TV”, a adăugat Faxon Law Group.

Utilizarea personalului medical la distanță în ATI a devenit din ce în ce mai frecventă, pe măsură ce spitalele încearcă să reducă costurile și să facă față problemelor de personal, relatează NBC News.

Departamentul de Sănătate Publică din Connecticut a investigat, de asemenea, incidentul și „a scos la iveală o cultură de neatenție și îngrijire sub standard la campusul Milford al spitalului Bridgeport, care a dus la moartea lui Conor James Hylton”, potrivit acțiunii în instanță.

Un purtător de cuvânt al spitalului Bridgeport, care este operat de Yale New Haven Health, a refuzat să comenteze asupra procesului.

„Yale New Haven Health este la curent cu acest proces și se angajează să ofere cea mai sigură și cea mai înaltă calitate îngrijire posibilă, însă nu putem comenta asupra unui litigiu în curs”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru The Independent.

Hylton era un „student la stomatologie talentat”, a transmis Faxon Law Group. „Ambii săi părinți sunt stomatologi, iar pentru familie este îngrozitor să treacă prin așa ceva”, a mai precizat firma de avocatură.