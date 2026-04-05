Un tânăr fără adăpost a ajuns un antreprenor de succes după ce a ascultat sfatul bunicului. Conduce un business de milioane de dolari

Când era adolescent și fără un acoperiș deasupra capului, ideea că va deveni antreprenor de succes părea imposibilă pentru Greg Daily, potrivit BBC.

La 19 ani, în 2001, a petrecut șase luni dormind pe unde apuca, în Minneapolis. Fără bani și fără un loc de muncă stabil, nu își permitea chirie. A ajuns să doarmă pe canapelele prietenilor sau ale cunoștințelor, iar uneori chiar pe podeaua din bucătărie.

Cu toate acestea, spiritul de afaceri îl avea încă din copilărie. Își amintește cum mergea alături de bunicul său, care vindea mături dintr-o dubă, din loc în loc. Lecția pe care a învățat-o atunci a fost simplă: afacerile țin familiile pe linia de plutire.

Astăzi, la 43 de ani, viața lui este complet diferită de perioada în care mergea la culcare flămând.

Lucrează cu firme din topul Fortune 500

Este fondatorul unei agenții de marketing digital din Denver, Science in Advertising, lansată în 2019. Compania lucrează atât cu firme mari din topul Fortune 500, cât și cu mici afaceri de familie. Rolul lor este să ajute clienții să își gestioneze publicitatea online și să ajungă la mai mulți oameni prin platforme precum Google, Facebook sau Instagram.

Drumul până aici nu a fost deloc simplu. Copilăria lui Daily a fost marcată de dificultăți: părinții au divorțat când era mic, iar el a fost crescut de mama sa. După moartea bunicului, când el avea 10 ani, situația financiară a familiei s-a înrăutățit, iar mama încerca să se descurce vânzând haine și bijuterii.

La maturitate, a continuat să se mute dintr-un loc în altul. A stat în Texas la bunica lui, apoi cu tatăl său, până când a ajuns din nou fără un loc stabil, trăind practic dintr-o canapea în alta.

Avea nevoie de o calificare pentru a câștiga mai bine

Momentul care i-a schimbat viața a venit în Colorado, unde a mers pentru un job în construcții. Acolo și-a întâlnit viitoarea soție, într-o biserică. După mai bine de două decenii, sunt încă împreună.

Văzând că soția lui câștiga mai bine și lucra mai puțin, a decis să revină la studii. În 2008 s-a înscris la facultate, nu din romantism, spune el, ci dintr-un motiv foarte pragmatic: avea nevoie de o calificare pentru a câștiga mai bine.

După ce a terminat jurnalismul la Metropolitan State University of Denver, s-a angajat la un ziar local. Însă, pe măsură ce presa scrisă începea să piardă teren în fața internetului și a smartphone-urilor, a decis să își schimbe direcția.

S-a mutat în Anglia, unde a urmat un program de scriere creativă la Universitatea din Oxford. Acolo a realizat că viitorul nu mai este în jurnalismul clasic, ci în comunicare.

A intrat în marketing digital

Întors în Statele Unite, a intrat în marketing digital.

Când a lansat propria firmă, împreună cu soția sa, aveau economii pentru doar șase până la opt luni. Recunoaște că perioada aceea a fost una extrem de stresantă și plină de incertitudini.

Nu se temea de muncă, ci de necunoscut: dacă nu va reuși, dacă va eșua, dacă nu va putea să își întrețină familia.

În loc să ignore aceste temeri, a ales să le transforme într-un principiu de lucru: „eșecul este mereu o posibilitate”. Este o idee pe care o transmite și echipei sale, mai ales când iau decizii riscante.

În viziunea lui, a acționa ca și cum eșecul nu ar exista este periculos. În schimb, trebuie să-l iei în calcul, să-l cauți și să reduci riscurile. Atât timp cât familia este în siguranță, pierderile temporare nu sunt decisive.

Îi place să lucreze cu afaceri de familie

Afacerea a crescut și a atras tot mai mulți clienți, iar Daily spune că are o satisfacție specială atunci când lucrează cu mici afaceri de familie, pentru că acolo își vede propriul trecut.

Succesul în acest domeniu nu este deloc ușor. Expertul în marketing digital Shama Hyder spune că piața este extrem de competitivă și că schimbările aduse de inteligența artificială și comportamentul consumatorilor vor face lucrurile și mai dificile.

Cu atât mai mult, spune ea, construirea unei agenții de succes într-un astfel de mediu merită apreciată.