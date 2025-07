Un tată a sărit de pe un vas de croazieră Disney ca să-și salveze fetița care căzuse peste bord. Martorii au privit uimiți momentul

O fetiță a căzut în ocean de la nivelul patru al unei nave de croazieră Disney, iar tatăl ei a sărit imediat după ea pentru a o salva, sub ochii celorlalți pasageri, scrie BBC.

Videoclipuri postate pe rețelele sociale au arătat pasagerii aplaudând în momentul în care cei doi au fost recuperați în siguranță de o barcă de salvare. Martorii au spus că au fost recuperați după ce au înotat în derivă timp de aproximativ 10 minute.

Fata pare să fi căzut atunci când tatăl ei încerca să-i facă o fotografie lângă balustradă, potrivit martorilor. Un mesaj de alertă privind o persoană căzută peste bord a fost difuzat pe vas, iar echipajul a intervenit rapid pentru a-i recupera.

? FATHER OF THE YEAR



A father jumped into the ocean to save his young daughter after she fell overboard from a Disney Cruise Line ship!



The 5 year old girl fell from Deck 4 and her dad immediately went in after her.



This Dad is a HERO and a First Class Father all the way! pic.twitter.com/nNAmpRDQd1