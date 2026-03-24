Un timbru rar, cu chipul lui Audrey Hepburn, va fi vândut la licitaţie

Heinrich Köhler, cea mai veche casă de licitații de timbre și timbre poștale din Germania, va scoate la licitaţie unul dintre puținele timbre cu Audrey Hepburn rămas în circulație, după ce cu ani în urmă fuseseră tipărite 14 milioane de exemplare în scopuri caritabile, dar fiul actriței a blocat emiterea lor.

Acum 25 de ani, pentru a aduce un omagiu legendarei Audrey Hepburn și pentru a strânge fonduri pentru o iniţiativă de caritate, Poșta Germană a planificat un timbru cu o valoare nominală dublă şi dominat de imaginea senzuală a actriței inspirată de celebrul film "Mic dejun la Tiffany's", relatează Corriere della Sera.

După ce paisprezece milioane de timbre fuseseră deja tipărite, Sean Hepburn Ferrer, fiul actriţei, a considerat nepotrivite atât prezența enormului port-țigaret, cât și umbra de pe ochii mamei sale, care, susținea el, distrăgeau atenția de la chipul frumoasei actriţe.

Atunci Poșta nu a avut de ales decât să oprească emisiunea și să distrugă întregul tiraj. Au fost salvate doar câteva exemplare şi o foaie de 10 timbre, care fusese donată Fundației pentru Copii Audrey Hepburn și scoasă la vânzare în 2010, cu prețul de 430.000 de euro.

Sâmbătă, 28 martie, un exemplar al timbrului va fi licitat de Heinrich Köhler ( www.heinrich-koehler.de ) cu un preț de pornire de 50.000 de euro.

La aceeași licitație va fi prezentat și timbrul bavarez de taxă poștală din 1895, folosit în trei exemplare pe o singură scrisoare. Deja deținut de colecționari VIP, precum Filippo De Ferrari, acesta va intra la licitație cu un preţ de pornire de 80.000 de euro.