Un tren cu 80 de pasageri a deraiat în Elveția din cauza unei avalanșe. Mai multe persoane ar fi rănite

1 minut de citit Publicat la 10:18 16 Feb 2026 Modificat la 10:26 16 Feb 2026

Un tren cu 80 de pasageri a deraiat în Elveția din cauza unei avalanșe. FOTO: Camera web BLS

Un tren în care erau aproximativ 80 de persoane a deraiat marți dimineață, în jurul orei 07:00, pe linia Frutigen - Brig, între Goppenstein și Brig, în cantonul Valais (Elveția), cel mai probabil din cauza unei avalanșe. Mai multe persoane ar fi rănite, însă bilanțul exact nu este, deocamdată, cunoscut. La fața locului au fost trimise echipaje de salvare și elicoptere de intervenție.

Conform unor informații apărute în presa locală, trenul ar fi deraiat în apropiere de Hohtenn și ar fi avut la bord aproximativ 80 de persoane. Autoritățile urmează să ofere detalii oficiale despre situația pasagerilor și amploarea incidentului.

În regiunea respectivă, riscul de avalanșă este maxim (nivelul 5 din 5). În ultimele 12 ore a nins abundent, iar stratul de zăpadă din Valais e cuprins între 20 și 50 de centimetri de zăpadă.

Potrivit poliției cantonale Valais, intervenția este în desfășurare, scrie srf.ch. Instituția a transmis, inclusiv pe platforma X, că sunt indicii privind persoane rănite, dar că nu poate confirma încă numărul acestora.

Poliția a confirmat pentru televiziunea elvețiană că operațiunea continuă și că vor urma informații oficiale.

Cauza probabilă a accidentului este o avalanșă, conform relatărilor RTS și televiziunii elvețiene. Și companiile feroviare SBB și BLS vorbesc despre o avalanșă ca fiind motivul perturbării în zona Goppenstein.

Circulația feroviară pe tronsonul Goppenstein - Brig este întreruptă. SBB și BLS au anunțat că se extimează că întreruperea va dura cel puțin până la ora 16:00, fiind afectată în special linia RE1.

