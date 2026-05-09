Un turist a pus mâna pe un telefon greșit, în Thailanda. Acum riscă ani grei de închisoare

Acesta și-a pierdut telefonul într-un bar și a luat un altul identic, crezând că este al lui. Sursă: Getty Images

Un turist britanic riscă ani de închisoare după ce spune că a luat din greșeală telefonul altcuiva dintr-un bar, potrivit Daily Star.

Rory McColl, în vârstă de 37 de ani, susține că totul a fost un accident: și-a pierdut telefonul într-un bar și a luat un altul identic, crezând că este al lui.

Bărbatul ajunsese în Bangkok pe 9 martie, pentru o vacanță de 12 zile, însă a fost arestat chiar în prima seară, după ce angajații localului au alertat poliția. A fost dus în arest, iar pașaportul i-a fost confiscat.

Riscă până la trei ani de închisoare

Părinții lui spun că a petrecut două nopți într-o celulă din beton, în condiții foarte grele, înainte de a fi eliberat pe cauțiune. De atunci, nu a mai putut părăsi țara și așteaptă să afle dacă va fi trimis în judecată. A rămas în Thailanda timp de șapte săptămâni și urma să se prezinte în fața instanței pe 28 aprilie.

McColl a fost informat că riscă până la trei ani de închisoare dacă acuzațiile nu sunt retrase. Părinții săi, Helen și John McColl, spun că sunt extrem de îngrijorați și speră să-l vadă întors acasă în Scoția.

Potrivit acestora, totul s-a întâmplat foarte repede: poliția a apărut la scurt timp, l-a încătușat și l-a dus în arest. McColl le-a povestit că a dormit pe o podea de beton, folosind o sticlă de plastic drept pernă.

Susține că a fost o simplă confuzie

Incidentul a avut loc pe celebra stradă Khao San din Bangkok, după o seară petrecută în bar. El și-ar fi dat seama că nu mai are telefonul, a văzut unul identic și a crezut că este al lui. Ulterior, și-ar fi dat seama de greșeală și ar fi încercat să găsească proprietarul, spunând că a fost doar o confuzie.

Poliția nu a acceptat această explicație și l-a arestat.

După două nopți în arest, McColl spune că a plătit aproximativ 1.000 de lire pentru cauțiune. I s-a permis să revină la hotel, însă pașaportul i-a fost reținut, iar de atunci a rămas acolo, ieșind rar.

Bărbatul este suspect într-un dosar de furt comis pe timp de noapte

Familia se teme că situația s-ar putea prelungi, în timp ce el încearcă să rămână optimist și așteaptă o decizie.

Poliția locală a transmis că bărbatul este suspect într-un dosar de furt comis pe timp de noapte și că nu există, deocamdată, indicii că ar fi fost o simplă neînțelegere. Cazul a fost trimis procurorilor.

Conform legislației din Thailanda, o astfel de infracțiune poate fi pedepsită cu închisoare între unu și cinci ani, plus amendă.

Ministerul de Externe britanic a anunțat că oferă sprijin cetățeanului și menține legătura cu autoritățile locale.