Un turist român a fost grav rănit, după ce un copac uriaș s-a prăbușit peste el, la Roma

Bărbatul a fost lovit de trunchiul copacului și aruncat câțiva metri din cauza forței impactului. Foto: Profimedia Images

Un turist român în vârstă de 42 de ani a fost rănit după ce un copac de mari dimensiuni s-a prăbușit pe trotuarul din zona Fori Imperiali, una dintre cele mai frecventate atracții turistice din Roma. Incidentul a avut loc ieri, în jurul orei 13:00, într-o zonă extrem de aglomerată de vizitatori, scrie Corriere.

Bărbatul a fost lovit de trunchiul copacului și aruncat câțiva metri din cauza forței impactului. Acesta a fost transportat la spitalul San Giovanni, unde a rămas sub observație medicală. Potrivit fiului său, turistul nu se află în stare gravă, însă a suferit o rană gravă la nivelul abdomenului, cel mai probabil provocată de o ramură ascuțită.

În același incident a fost rănită și o adolescentă de 17 ani, peste care copacul s-a prăbușit în timp ce se plimba cu prietenii. Tânăra a fost dusă la spitalul Santo Spirito, suferind contuzii, zgârieturi și escoriații. Din salonul de urgență, aceasta și-a liniștit părinții printr-un apel video: „Mamă, sunt bine. A căzut un copac peste mine”.

Un al treilea rănit este un tânăr de 34 de ani din Bangladesh, aflat și el în zonă în momentul prăbușirii pinului. Toate cele trei persoane au fost conștiente pe durata intervenției echipajelor de salvare.

Potrivit martorilor, arborele s-a rupt brusc și s-a prăbușit pe trotuarul care mărginește zona arheologică, în apropiere de via San Pietro in Carcere. Spațiul era foarte îngust, iar numeroșii pietoni nu au avut timp să se adăpostească.

Autoritățile au închis temporar strada pentru efectuarea verificărilor tehnice, iar zona ar putea fi restricționată pe termen mai lung. Nu este exclusă nici luarea unei decizii privind tăierea tuturor copacilor de mari dimensiuni din perimetrul pietonal, unde zilnic se află mii de turiști.