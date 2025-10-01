”Un zbor spre nicăieri”. Un avion a decolat de la Paris spre Washington, dar după două ore și jumătate a aterizat tot la Paris

FOTO: Getty Images

Un zbor United Airlines de la Paris spre Washington s-a întors din drum către capitala Franței din cauza unei probleme neașteptate la toaleta avionului. Aeronava a decolat din nou 25 de ore mai târziu, scrie Business Insider.

Pasagerii United Airlines s-au confruntat duminică cu un zbor „spre nicăieri”, după ce o defecțiune la instalațiile sanitare a afectat călătoria lor transatlantică. Zborul 331 a decolat din Paris în jurul orei 17:00, ora locală, și era programat să aterizeze la Washington opt ore mai târziu.

Totuși, la puțin peste o oră de la decolare, avionul Boeing 767 s-a întors din drum, potrivit datelor de pe platforma Flightradar24. Aeronava și-a schimbat direcția în timp ce zbura deasupra mării, între Scoția și Irlanda, și s-a îndreptat înapoi spre Franța.

Zborul a aterizat pe aeroportul Charles de Gaulle la două ore și jumătate după decolare. Într-o declarație transmisă publicației Business Insider, un purtător de cuvânt al United a precizat că aeronava a trebuit să se întoarcă „pentru a rezolva o problemă la toalete”. „Zborul a aterizat în siguranță, iar pasagerii au fost reprogramați pe următorul zbor disponibil către destinația lor”, a adăugat acesta.

Datele Flightradar24 arată că același Boeing 767 a decolat din nou din Paris 25 de ore mai târziu și a aterizat pe Aeroportul Internațional Washington Dulles puțin înainte de ora 21:00, ora coastei estice, luni seară.

Nu este prima dată când un zbor este forțat să se întoarcă din cauza unor probleme la sistemul sanitar. În martie, pasagerii unui zbor Air India au avut parte de o călătorie de nouă ore „spre nicăieri” după ce avionul cu destinația Delhi s-a întors la Chicago din cauză că majoritatea toaletelor s-au defectat. Compania aeriană a declarat că investigația a descoperit „pungi de plastic, cârpe și haine care fuseseră aruncate și blocaseră instalațiile sanitare”.

În aprilie 2024, un alt zbor transatlantic al United Airlines s-a întors la aeroportul de plecare după ce toaletele s-au înfundat. Aeronava plecase din Frankfurt spre San Francisco, dar a fost nevoită să survoleze Marea Nordului înainte de a reveni. Cu o lună înainte, opt din cele nouă toalete ale unui Boeing 787 KLM au încetat să funcționeze.

Astfel de incidente sunt relativ rare, dar pot duce la devieri de traseu din cauza cerințelor minime privind facilitățile sanitare pentru pasageri. Întoarcerea avionului la aeroportul de plecare le permite companiilor aeriene să redirecționeze mai ușor pasagerii și să repare problemele tehnice, deoarece este mai probabil să dispună de resurse și echipamente la un aeroport unde operează frecvent.