Unde este acum Belle Gibson, femeia care a mințit că are cancer ca să fie influencer. Povestea reală din spatele “Apple Cider Vinegar”

Belle Gibson a fost o influenceriță australiană care a susținut că a reușit să învingă un cancer cerebral terminal doar prin terapii alternative. Foto: Profimedia

Nu este un secret că poveștile despre escroci ne fascinează pe toți. Dacă ai urmărit cu interes cazurile Caroline Calloway sau Anna Delvey, atunci pregătește-te pentru noul tău serial favorit: Apple Cider Vinegar, inspirat din viața lui Belle Gibson – femeia care a construit un adevărat imperiu în industria wellness, bazându-se pe o minciună colosală.

Potrivit Glamour, noua producție este adaptată după cartea The Woman Who Fooled the World, scrisă de jurnaliștii australieni Beau Donelly și Nick Toscano, cei care au investigat și expus frauda lui Gibson. Ironia sorții face ca acest serial să fie lansat exact în perioada în care un alt scandal de tip „escroaca cu cancer” primește o adaptare – povestea Amandei Riley.

Despre ce este vorba în Apple Cider Vinegar

Serialul o are în rolul principal pe Kaitlyn Dever, care o interpretează pe Belle Gibson. Acțiunea începe în 2010, când Gibson susținea că suferă de o formă terminală de cancer cerebral, afirmând că a supraviețuit datorită remediilor naturale. În competiție cu o altă influenceriță, Milla Blake (interpretată de Alicia Debnam-Carey), minciunile lui Gibson devin din ce în ce mai elaborate, până când adevărul iese, inevitabil, la iveală. Serialul explorează și trecutul complicat al lui Gibson, sugerând posibilele motive din spatele acestei fraude.

Ce s-a întâmplat cu adevărat cu Belle Gibson?

Povestea prezentată în serial este inspirată din fapte reale.

Belle Gibson a fost o influenceriță australiană care a susținut că a reușit să învingă un cancer cerebral terminal doar prin terapii alternative și alimentație sănătoasă. Popularitatea sa a crescut rapid, iar succesul ei s-a concretizat în lansarea aplicației The Whole Pantry și a unei cărți de bucate cu același nume. La apogeul carierei, Gibson avea peste 200.000 de urmăritori. Conform The Sydney Morning Herald, aplicația ei s-a vândut de peste 300.000 de ori, generând peste 1 milion de dolari australieni.

Cum a fost demascată escrocheria

În 2015, jurnaliștii Beau Donelly și Nick Toscano au început să investigheze afirmațiile lui Gibson și au descoperit că aceasta nu doar că nu avea cancer, dar nici nu donase banii strânși din vânzarea aplicației, așa cum susținea. În urma procesului, a fost amendată cu 410.000 de dolari australieni pentru „conduită înșelătoare și lipsită de scrupule”.

Odată ce adevărul a ieșit la iveală, Belle Gibson a fost complet discreditată. Editura Penguin Australia i-a retras cartea, iar Apple i-a eliminat aplicația din platformele sale. Într-un interviu acordat revistei Australian Women’s Weekly în 2015, Gibson a recunoscut: „Nimic din toate astea nu este adevărat”.

Unde este Belle Gibson acum

După ce escrocheria sa a fost descoperită, Gibson a fost implicată într-o serie de procese legale. În 2019, a apărut în instanță susținând că nu își poate plăti amenda de 410.000 de dolari australieni. În 2020, autoritățile au organizat o percheziție la domiciliul său, încercând să recupereze bunuri pentru a acoperi datoria.

Într-o întorsătură bizară a poveștii, Belle Gibson susține acum că a fost „adoptată” de comunitatea etiopiană Oromo din Melbourne. Conform ABC News, și-a schimbat numele în Sabontu și a învățat să vorbească limba Oromo, prezentându-se drept membră a comunității.

Ce rol a jucat mama lui Belle Gibson în acest scandal

În serial, rolul mamei lui Belle, Natalie Dal-Bello, este interpretat de Essie Davis. Relația dintre cele două este tensionată, iar scenariul sugerează o copilărie dificilă pentru Belle.

În realitate, relația dintre Belle și mama ei s-a deteriorat după ce Gibson a oferit un interviu în Australian Women’s Weekly în 2015. În acesta, susținea că a fost nevoită să-și îngrijească mama, care suferea de scleroză multiplă, și pe fratele ei autist, asumându-și responsabilități casnice de la o vârstă fragedă.

Mama sa a respins categoric aceste afirmații: „Ce prostii! Belle nu a avut grijă niciodată de mine, fratele ei nu este autist și nu a făcut vreodată curățenie. M-am spetit muncind pentru a-i oferi tot ce și-a dorit”.

Totuși, la scurt timp după scandal, Natalie a minimizat faptele fiicei sale, numindu-le „o mică minciună nevinovată”. „Belle a spus o minciună la 23 de ani. Și ce dacă? Cine nu a mințit vreodată?”, a declarat ea.

Natalie Dal-Bello a murit în 2017 din cauza sclerozei multiple, și nu se știe dacă a reușit să se împace cu fiica ei înainte de moarte.

Povestea lui Belle Gibson este un exemplu fascinant despre cât de departe pot ajunge minciunile în era digitală. De la influenceriță de succes la escroacă discreditată, viața ei a fost marcată de înșelătorie, scandaluri și un sfârșit controversat. Serialul Apple Cider Vinegar aduce în prim-plan această incredibilă poveste reală, arătând cum un simplu „white lie” s-a transformat într-un scandal mondial.