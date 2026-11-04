Unele dintre cele mai iubite cereale din lume își schimbă radical rețeta din cauza vremii extreme. Ce ingredient dispare

3 minute de citit Publicat la 13:20 04 Noi 2026 Modificat la 13:20 04 Noi 2026

Kellogg's schimbă rețeta a două dintre cele mai cunoscute sortimente de cereale pentru micul dejun, Rice Krispies și Coco Pops, din cauza problemelor provocate de vremea extremă. Compania a anunțat că, în Marea Britanie, acestea nu vor mai fi produse din boabe întregi de orez, ci dintr-un amestec de făină de porumb și făină de orez. Schimbarea vine după ce seceta, inundațiile și temperaturile ridicate au afectt culturile de orez, în special în Asia de Sud-Est, scrie BBC.

Noile rețete vor conține și gluten de grâu, un ingredient care pâna acum nu era folosit în mod direct la fabricarea acestor cereale.

Un reprezentant Kellogg's a explicat că schimbarea a fost necesară din cauza condițiilor meteorologice tot mai imprevizibile, care au afectat aprovizionarea cu anumite cereale.

Compania susține că noile produse au fost testate cu atenție pentru a se asigura că gustul, aspectul și textura rămân cât mai apropiate de cele originale. Kellogg's spune că urmărește și reacțiile consumatorilor.

Modificările se aplică însă doar în Marea Britanie. Rețetele Rice Krispies comercializate în Statele Unite și Canada vor rămâne neschimbate.

De ce a decis Kellogg's să schimbe rețeta cerealelor

O mare parte din orezul produs la nivel mondial provine din Asia, iar culturile din această regiune au fost afectate în ultimii ani de secetă, inundații și valuri de căldură.

Asia de Sud-Est, care asigură peste un sfert din producția mondială de orez, este deosebit de vulnerabilă la efectele fenomenului climatic El Niño. Condițiile meteorologice extreme au afectat recoltele și au contribuit la creșterea prețurilor.

Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale, episodul El Niño, considerat unul record, ar urma să continue cel puțin până în 2027.

Kellogg's susține că noua rețetă o va ajuta să păstreze o calitate constantă a produselor, chiar și în condițiile în care aprovizionarea cu anumite materii prime devine mai dificilă.

Rice Krispies au fost lansate în urmă cu aproape un secol și au devenit cunoscute în întreaga lume, inclusiv datorită sunetului caracteristic pe care cerealele îl fac atunci când sunt puse în lapte.

De-a lungul anilor, au apărut mai multe variante, inclusiv cu aromă de vanilie și căpșuni, dar și sortimentul cu ciocolată Coco Pops.

„Înțelegem că până și schimbările mici aduse unui produs foarte îndrăgit pot fi observate de consumatori, motiv pentru care am tratat această decizie cu multă atenție”, a transmis Kellogg's.

Ce se schimbă pentru consumatori. Noile cereale vor conține gluten de grâu

Nu este prima dată când Kellogg's modifică rețeta acestor produse. În anii '90, compania a redus cantitatea de sare, iar în 2018 a scăzut conținutul de zahăr.

De această dată, una dintre cele mai importante schimbări pentru consumatori este introducerea glutenului de grâu.

Până acum, pe ambalaje apărea avertismentul că produsele „pot conține gluten”, deoarece erau fabricate în unități în care se procesau și alte cereale, existând riscul contaminării în timpul producției.

În noua formulă, glutenul de grâu va fi un ingredient propriu-zis, astfel că ambalajele vor avea mențiunea „conține gluten de grâu”. Informația este deosebit de importantă pentru persoanele cu boală celiacă sau alergie la grâu.

Compania susține că beneficiile nutriționale ale cerealelor, inclusiv aportul de fibre, vitamina D și fier, vor rămâne aceleași.

De asemenea, Kellogg's precizează că produsele nu conțin coloranți, arome sau îndulcitori artificiali și că vor continua să respecte standardele britanice privind conținutul de grăsimi, sare și zahăr.

Schimbarea vine într-o perioadă în care alimentele ultraprocesate, în special cele cu mult zahăr și puține fibre, sunt tot mai criticate de specialiștii în alimentație.

Kellogg's a precizat că rețetele celorlalte sortimente de cereale nu au fost modificate.

Cine deține în prezent mărcile Kellogg's

Compania Kellogg's s-a împărțit în două afaceri separate în 2023.

Cea mai mare dintre ele, Kellanova, deține mărci de gustări, cereale și alte produse alimentare, printre care Pringles și Pop-Tarts, și face acum parte din grupul Mars.

Cealaltă companie, WK Kellogg's, care operează în America de Nord, a fost preluată de gigantul italian Ferrero, cunoscut pentru produsele sale din ciocolată.