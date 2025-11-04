Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”

Un bărbat face cumpărături într-un magazin second-hand FOTO: Getty Images

Un bărbat care face frecvent cumpărături din magazine second-hand a crezut că a făcut o afacere bună după ce a găsit ceea ce credea că este un simplu organizator pentru unelte, dar entuziamul l-a cuprins când a ajuns acasă și și-a dat seama ce era de fapt.

În timp ce utilizatorul Reddit u/mrpickle123 făcea cumpărături la un magazin de vechituri din California, a crezut că a găsit organizatorul perfect pentru unelte mici și accesorii pentru artă. Suportul negru se deschidea dezvăluind numeroase cutiuțe mici pe care bărbatul de 36 de ani se gândise că ar fi perfecte pentru păstrarea mărgelelor și a altor accesorii mici pe care le utilizează în activitățile lui.

A costat doar 50 de cenți, adică puțin peste 2 lei, așa că i s-a părut o afacere incredibilă. Dar când u/mrpickle123 a ajuns acasă și a cercetat cu atenție suportul, acesta s-a dovedit a fi mai mult mai mult decât crezuse inițial. El a declarat pentru Newsweek că s-a simțit „absolut copleșit” de ceea ce era înăuntru.

S-a dovedit că suportul conținea o colecție de opt pietre, 20 de piese de ceramică și o probă de cuarț care ar putea data chiar din anul 60.000 î.Hr., conform cercetărilor ulterioare. Fiecare articol este însoțit de o locație și o dată a locului unde a fost găsit. Există, de asemenea, mai multe hârtii cu note detaliate pentru a analiza fiecare probă.

„Era într-un suport simplu pe care l-am luat inițial doar pentru că adesea iau lucruri de genul ăsta pentru a stoca accesorii de artă și meșteșuguri. Când am ajuns acasă și l-am deschis și am văzut ce era înăuntru, mi-a căzut fața”, a spus u/mrpickle123.

„Nu știu aproape nimic despre colecționar. Singurul indiciu este scrisul imaculat, care pentru mine sugerează că este un colecționar mai în vârstă. E posibil să fi avut copii sau nepoți pe care îi iubea și cărora le arăta colecția”, a mai spus el.

După ce a văzut cât de imaculat era păstrată colecția, utilizatorul Reddit crede că trebuie să fi fost „un eveniment special și sentimental” pentru colecționar și familia lui.

La acel moment, u/mrpickle123 căuta puzzle-uri în magazinul second-hand când a dat peste colecția de pietre. De fapt, aproape că a plecat înainte de a observa suportul, dar l-a aruncat rapid în coș după ce l-a văzut pe raft.

A postat imagini cu colecția de pietre pe Reddit, iar postarea a devenit virală.

După ce a examinat colecția, u/mrpickle123 spune pentru Newsweek că artefactul său preferat este minereul de cupru despre care se spune că provine din minele regelui Solomon.

„Când am ajuns acasă și am putut face o inspecție mai atentă, am fost efectiv pe spate. Am în minte un prieten căruia aș putea să i-l dau, dar va fi greu să renunț la el”, a spus u/mrpickle123.

„Am învățat multe din răspunsurile de pe Reddit și din propria mea cercetare despre aceste tipuri de colecții. Am contactat un profesor local de antropologie și geologie și am o întâlnire stabilită ca să o analizeze. În baza răspunsului lui inițial, pare că această colecție ar avea în mare parte valoare sentimentală, dar vom vedea când o va analiza de aproape”, a mai spus el.

În timp ce mulți utilizatori de social media l-au contactat pentru a-i lăuda colecția, alții au fost interesați să o cumpere, însă bărbatul de 36 de ani nu intenționează să facă asta.

„Pereții mei sunt plini cu opere de artă cumpărate de la second-hand, iar bucătăria mea este aprovizionată cu cuțite din oțel german și vase ceramice care ar costa o avere dacă ar fi noi. E uimitor la ce renunță oamenii”, a spus u/mrpickle123.