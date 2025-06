Vânătorii lituanieni au refuzat să împuște o ursoaică care a băgat spaima în oameni: „Era doar speriată, nu agresivă”

Vânătorii lituanieni au refuzat să omoare o ursoaică care a părăsit pădurea și a ieșit la plimbare pe străzile din Vilnius, băgând spaima în oameni. Două zile s-a plimbat ursoaica brună prin oraș, iar Guvernul a emis un permis pentru împușcarea și uciderea ei. Vânătorii s-au declarat „șocați” și au spus că animalul este doar speriat nu agresiv și au propus să fie sedată și relocată. Până să ajungă la o concluzie autoritățile ursoaica a plecat singură înapoi în pădure, relatează The Guardian.

Ursoaica a fost văzută prima dată pe străzile din Vilnius sâmbătă. A fost prima dată în mulți ani când un urs a intrat în oraș așa că imaginile cu animalul au ajuns subiect de știre la nivel național. Ursoaica în vârstă de aproximativ doi ani s-a plimbat două zile, nestingherită, prin oraș, a explorat cartierele din Vilnius și curțile oamenilor.

