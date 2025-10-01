Veronica vorbește despre cimitire pe reţelele sociale și curăță mormintele necunoscuților. 130.000 de persoane o urmăresc

Cunoscută pe reţelele sociale drept „Beccamorta”, tânăra merge la cimitirul Certosa din Bologna pentru a curăţa pietre funerare abandonate. Sursa foto: captura instagram/_beccamorta

Veronica Zinnia, cunoscută pe reţelele sociale drept „Beccamorta” are 30 de ani și merge la cimitirul Certosa din Bologna, Italia, ca să repare pietrele funerare abandonate, să aducă flori morților uitați, apoi le postează poveștile pe rețelele sociale.

De la locuinţa aflată într-unul dintre cartierele muncitoare din Bologna, ia autobuzul dis-de-dimineață și coboară la cimitir. Cei care o întâlnesc pe drum ar putea crede că, cu toată această dăruire, ar pleca devreme de acasă ca să-și ia rămas bun de la rude și strămoși. În schimb, Veronica Zinnia merge pentru cei uitați, pentru cei care nu mai au o floare pe mormânt. De aproape trei ani are o activitate care nu exista înainte și al cărei nume îl schimbă adesea. „Răspânditoare a poveștilor morților?” „Gardiană a celor care nu mai sunt printre noi?”, se întreabă ea mirată. De mică a fost mereu fascinată de tema vieții de apoi și de finalul existenței şi a rătăcit prin cimitire încă de atunci, căutând printre epitafe și fotografii alb-negru înrămate, relatează La Repubblica.

La început, însă, pur și simplu se plimba. Abia mai târziu a început să aibă grijă de mormintele lăsate în paragină. Din 2023, cel puțin o dată pe săptămână, echipată cu apă și o lavetă din microfibră și, de asemenea, cu un telefon, a curățat cele mai incrustate pietre funerare, a îndepărtat florile uscate și a citit cu voce tare amintirea care le însoțește. „Cine e aici?”, se întreabă ea în timp ce le înfrumusețează. Povestea de câteva minute o posta iniţial pentru câţiva prieteni pe care îi avea pe rețelele sociale. Dar acum, și asta s-a schimbat de când a început, are aproape 130.000 de urmăritori, care o privesc din toată Italia. Oamenii vor să audă cine odihneşte în cimitirul din Bologne de la influencerul lor preferat, „Beccamorta”.

„Înainte, mă mulțumeam să fac mormântul mai demn. După aceea, am început să vreau să știu mai multe despre cei îngropați acolo, simțindu-mă cumva chemată de celălalt...” Astfel tânăra a început să cerceteze articole scurte din ziarele de epocă, documentând finaluri dramatice sau evenimente întunecate.

În ciuda succesului său enorm pe internet, tânăra continuă să creeze toate aceste lucrări în întregime pe cheltuiala ei, inclusiv garoafele și trandafirii pe care le cumpără pentru a le depune la pe morminte. „Alte cimitire, precum Villetta din Parma, m-au contactat, indicând morminte monumentale pe care să încerc să le redescopăr și să le pun în valoare, iar eu am făcut-o. Aici, în Bologna, însă, sunt încă privită cu suspiciune. Totuși, aș vrea să mă simt parte a acestui oraș și să continui să reînvii vieți.”