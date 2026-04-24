VIDEO 200 de turişti au rămas blocaţi pe un munte în Brazilia din cauza unei operaţiuni de amploare a poliţiei

200 de turişti au rămas blocaţi pe un munte în Brazilia din cauza unei operaţiuni de amploare a poliţiei

​O operațiune de amploare a poliţiei din Rio de Janeiro, Brazilia, a afectat recent comunitatea Vidigal, unul dintre cele mai cunoscute cartiere din partea de sud a orașului, provocând momente de mare tensiune și închiderea temporară a unei zone turistice populare, unde 200 de turişti au rămas blocaţi pe vârful Morro Dois Irmãos.

Operațiunea a fost condusă de Poliția Civilă din Rio de Janeiro, în colaborare cu Ministerul Public din Bahia, cu scopul de a aresta mai mulți membri importanți ai grupării criminale Comando Vermelho, activă în traficul de droguri în statul Bahia, din sudul țării, relatează Il Messaggero.

Printre principalele ținte ale operațiunii s-a numărat și Edinaldo Pereira Souza, cunoscut sub porecla „Dada”, care se pare că se ascundea în comunitatea Vidigal. În timpul operațiunii, a izbucnit un schimb de focuri puternic care a paralizat cartierul în primele ore ale dimineții, creând o situație de mare alarmă în rândul locuitorilor și vizitatorilor.

Aproximativ 200 de turiști care se aflau pe vârful Morro Dois Irmãos, accesibil pe traseul din Vidigal pentru a admira răsăritul panoramic deasupra orașului Rio, au fost temporar blocați în vârful muntelui. Din motive de siguranță, au fost ţinuţi pe munte și au așteptat sfârșitul ciocnirilor, sub îndrumarea ghizilor locali. Niciun vizitator nu a fost rănit.

Vidigal este una dintre principalele porți de acces către vârful Morro Dois Irmãos, una dintre cele mai vizitate atracții naturale din Rio de Janeiro pentru priveliștile sale asupra orașului și a plajelor.