VIDEO Cum au reuşit să prăjească ceapa astronauţii NASA în spaţiu, în lipsa gravitaţiei

Trei dintre cei șapte astronauți care locuiesc în prezent pe ISS au fost foarte încântați să gătească în sfârșit legume adevărate. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

La bordul Stației Spațiale Internaționale nu există cuptor, însă astronauții Anil Menon, Jessica Meir și Jack Hathaway au demonstrat, într-un videoclip publicat pe X, cum prăjesc legumele și chiar caramelizează preparatele.

Trei dintre cei șapte astronauți care locuiesc în prezent pe ISS, Anil Menon, Jessica Meir și Jack Hathaway, au fost foarte încântați să gătească în sfârșit legume adevărate pe care să le ronțăie, relatează presa italiană.

Chez ISS - Outtakes pic.twitter.com/LyQpIJrcgy — Anil Menon (@astro_anil) August 31, 2026

Deşi cepele zburau prin cabină din cauza absenței gravitației, astronauţii s-au bucurat că au putut avea totuși legume proaspete, nu prafuri liofilizate care constituie de obicei meniul astronauţilor. În microgravitație, astronauții preferă alimentele cu arome foarte puternice, picante sau aromate, cum ar fi ceapa , usturoiul, hreanul și sosul de chili. Acest lucru se întâmplă deoarece fluidele corpului, nefiind împinse în jos, se ridică spre cap, provocând o congestie nazală constantă, similară unei răceli permanente, ceea ce reduce percepția aromelor. Același entuziasm a fost simțit și când astronauții au mâncat pizza adevărată pentru a sărbători Ziua Pizzei.

„La ISS”: prepararea cepei „Iată-ne la Chez ISS ”, spune vocea lui Anil Menon în videoclipul publicat, în timp ce își roagă colegii să explice ce fac. „Am primit niște ceapă prin intermediul unui vehicul de reaprovizionare. Suntem foarte fericiți când sosesc fructe și legume aici”, a explicat echipajul. Ceapa, împreună cu usturoiul, au fost învelite în folie de aluminiu și așezate într-un vas de încălzire, așa cum o arată Jessica Meir încercând să prindă bucățile de ceapă plutitoare. „În timp, vom obține o ceapă frumoasă coaptă, pe care o putem carameliza și mai mult lăsând-o mai mult timp în cuptor”, a adaugat astronautul.

Procesul de gătire durează între 12 și 24 de ore, folosind o adevărată tehnică de slow food. Neputând folosi flăcări deschise sau plite tradiționale, atât din motive de siguranță, cât și din cauza lipsei convecției aerului, astronauții folosesc încălzitoarele electrice de alimente furnizate pentru rațiile ambalate. Gătirea lentă și prelungită din interiorul foliei permite cepei să-și elibereze zaharurile și să se caramelizeze perfect, prevenind dispersarea lichidelor sau a fragmentelor periculoase în interiorul cabinei.