Video viral. "Vă rugăm, nu ne mai mutați pantofii. Pierdem 30 de secunde". Paramedicii le cer japonezilor să renunțe la acest gest

Pompierii și paramedicii din Japonia le cer oamenilor să nu le aranjeze pantofii atunci când intră într-o locuință pentru o intervenție de urgență. FOTO: Colaj Instagram

Pompierii și paramedicii din Japonia le cer oamenilor să nu le aranjeze pantofii atunci când intră într-o locuință pentru o intervenție de urgență. În mod normal, este un gest de politețe în Japonia, însă în cazul unei intervenții poate întârzia salvatorii cu aproximativ 30 de secunde, mai ales când transportă un pacient pe targă., scrie The Guardian.

Eticheta, bunele maniere și respectul față de ceilalți sunt elemente esențiale ale societății japoneze. Există însă situații în care respectarea excesivă a acestor reguli poate avea efecte nedorite, avertizează serviciile de urgență dintr-un oraș japonez.

Departamentul de Pompieri din orașul Kanazawa, situat în centrul Japoniei, le-a cerut oamenilor să nu aranjeze pantofii pe care paramedicii îi lasă la intrarea într-o locuință. Salvatorii avertizează că modificarea poziției încălțămintei le poate îngreuna intrarea sau ieșirea rapidă din casă, mai ales atunci când transportă un pacient pe targă.

Într-un videoclip publicat pe Instagram, care a strâns peste jumătate de milion de vizualizări de la postarea sa, pe 5 august, pompierii demonstrează motivul pentru care își lasă încălțămintea într-o anumită poziție. Pantofii sunt așezați strategic la intrare, astfel încât cei trei salvatori care transportă targa să poată încălța rapid fiecare pereche fără să zdruncine pacientul sau să riște să îi deplaseze masca de oxigen.

În mod obișnuit, orice persoană care intră într-o locuință japoneză își scoate încălțămintea. Proprietarii obișnuiesc apoi să întoarcă pantofii musafirilor sau clienților cu vârful spre ușă, pentru ca aceștia să îi poată încălța mai ușor atunci când pleacă.

Într-un interviu acordat în această săptămână publicației TBS News Dig, pompierul Daisuke Yamashita a explicat motivul pentru care pantofii paramedicilor trebuie lăsați exact acolo unde au fost puși.

"Echipajele de urgență stabilesc direcția în care sunt așezați pantofii în funcție de rolurile pe care le au. Dacă cineva îi schimbă poziția din amabilitate, acest lucru poate interfera cu momentul în care trebuie să îi încălțăm din nou și poate întârzia transportul pacientului. Din experiența noastră, se poate pierde aproximativ 30 de secunde."

"Apreciem, desigur, amabilitatea din spatele gestului de a aranja pantofii", a adăugat Yamashita. "În timpul unei urgențe, este însă extrem de util ca oamenii să pregătească din timp cardul My Number al pacientului, adică documentul care conține numărul de identificare socială, sau o altă formă de identificare."

Cele mai multe comentarii de la videoclip au exprimat recunoștință pentru explicația oferită de pompieri.

"Nu știam asta. O să țin minte pe viitor!", a scris un utilizator.

Un alt comentator, al cărui mesaj a primit peste 800 de aprecieri, a sugerat că, în astfel de situații, regulile stricte de etichetă ar putea fi lăsate deoparte: "Este o urgență. Eu le-aș spune pur și simplu: «Vă rog, intrați în casă cu pantofii în picioare!»".