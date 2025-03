Visul spulberat al lui Donald Trump: Terenul său din Scoţia nu poate găzdui un campionat de golf

Mark Darbon, directorul executiv al R&A, a spus că terenul de golf al lui Donald Trump din Turnberry, Scoţia, este o locație "provocatoare". Foto: Getty Images

Visul lui Donald Trump de a găzdui un campionat de golf pe terenul său din Turnberry, Scoția, nu se va realiza până când terenul nu va fi viabil din punct de vedere logistic și comercial. Mark Darbon, directorul executiv al R&A, a spus că terenul de golf al lui Donald Trump din Turnberry, Scoţia, este o locație "provocatoare". În ciuda presiunii diplomatice din Londra și Washington, Darbon nu are planuri imediate să programeze un campionat, anunţă Sky News.

Trump şi-a exprimat deschis dorința sa de a readuce campionatul pe terenul cumpărat în 2014, fiul său Eric Trump conducând eforturile de a organiza primul campionat din 2009.

Turneul ar fi un instrument de negociere valoros în cadrul negocierilor comerciale ale Regatuli Unit cu SUA, iar regele a menţionat Turnberry în invitaţia sa pentru vizita de stat de luna trecută, afirmă surse apropiate ale preşedintelui republican.

În primul său interviu difuzat de când a devenit director executiv în noiembrie anul trecut, Mark Darbon a declarat că logistica și finanțele din Turnberry nu îndeplinesc în prezent cerințele unui turneu modern.

"Zona în care există o mică provocare este legată de partea logistică și comercială. Ultima dată când am fost la Turnbury, în 2009, am avut 120.000 de oameni acolo", a spus el.

„În zilele noastre, un turneu modern poate găzdui peste 250.000 de persoane și, prin urmare, avem nevoie de infrastructură rutieră și feroviară pentru a ne aduce fanii acolo. Avem nevoie de cazare la hotel pentru cele 60.000 de nopți de cazare de care avem nevoie pentru a organiza campionatul nostru și este o provocare la acel loc", a adăugat Dabron.

El a afirmat că au existat presiuni pentru a lua în considerare Turnberry.

"Trebuie să fim siguri că accentul va fi pus pe sport și trebuie să ne asigurăm că locul de desfășurare corespunde cerințelor noastre", a subliniat acesta.

Concurența pentru Turnberry este probabil să crească din partea unor facilități mai mari. R&A alege locurile de desfășurare a capionatului dintr-o rotație de terenuri, Royal Portrush găzduind campionatul din acest an, după o revenire "sold-out" după aproape 70 de ani în 2019. Darbon a confirmat că Portmarnock, lângă Dublin, este luat în considerare în mod activ pentru primul campionat din afara Regatului Unit.

Maximizarea veniturilor de la campionat este importantă deoarece R&A, care guvernează jocul peste tot, cu excepția SUA, utilizează veniturile pentru a finanța un joc de bază care încă se bucură de o evoluţie post-covid.

"Lucrăm cu peste 140 de țări din întreaga lume, iar pe aceste piețe există în prezent peste 62 de milioane de jucători de golf, mai mulți decât oricând înainte", a declarat Darbon.

"Aproximativ 40 și ceva de milioane de persoane joacă golf în mod regulat pe terenuri de golf cu nouă și 18 găuri, iar alte 20 de milioane joacă în ceea ce am numi <<formate netradiționale>>, cum ar fi terenurile de antrenament, aventura golfului, simulatoarele de golf. Așadar, jocul este într-o stare de sănătate foarte bună, iar sarcina noastră este să continuăm să încurajăm și să susținem acest lucru în timp", a subliniat Darbon.

El este optimist și în ceea ce privește sfârșitul războiului comercial din golf, dintre PGA Tour din SUA și liga LIV Golf, finanțată de Arabia Saudită, o schismă de mai multe miliarde de dolari în jocul profesionist masculin care a îmbogățit zeci de jucători, în timp ce a îndepărtat mulți fani.

"S-a vorbit prea mult despre bani și nu suficient despre competiție, terenuri și toate celelalte lucruri minunate care stau la baza sportului nostru. Așadar, suntem optimiști în privința unor schimbări pozitive pe acest front. Nu suntem o masă de negociere, dar treaba noastră este să încercăm să influențăm aceste discuții", a spus el.

Openul și celelalte campionate majore de golf, inclusiv Mastersul de luna viitoare, au beneficiat de dispută ca singure platforme pentru toți cei mai buni jucători de sex masculin, iar dl Darbon spune că jocul își păstrează atracția lucrativă pentru afaceri și sponsori.

"Cred că golful își menține atractivitatea comercială și cred că există o serie de lucruri care susțin acest lucru. [...] Jocul are o istorie și o moștenire foarte bogate, valorile sportului sunt foarte puternice, iar mărcile de afaceri pot continua să spună povești foarte bogate despre jocul de golf care se leagă de propriile lor produse și servicii. În plus, golful are o audiență cu adevărat globală", a sublinat acesta.