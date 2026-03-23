Vogue dă în judecată o revistă pentru iubitorii de câini, pentru că asemănarea cu numele și logo-ul său este prea mare

Revista Dogue își dedică paginile animalelor transformate în vedete pe coperta sa. Sursa foto: thedoguemagazine.com/

Condé Nast, o companie media globală de elită, fondată în 1909, care deține branduri iconice precum Vogue, Vanity Fair, GQ, Wired și Architectural Digest, a intentat un proces federal împotriva mărcii Dogue, acuzând-o că i-a afectat reputația din cauza asemănării cu numele și logo-ul său.

O singură literă a fost capabilă să creeze haos, pentru că una e să spui Vogue și cu totul altceva să spui Dogue. Jocul de cuvinte e ușor de înțeles. Pe de o parte este vorba despre celebra revistă de modă cu decenii de istorie în spate, pe de altă parte e un produs mult mai recent, dedicat în întregime lumii câinilor, relatează Fanpage.

Mai exact, această revistă (disponibilă online și la vânzare doar la un singur chioșc de ziare din Beverly Hills) își dedică paginile animalelor transformate în vedete pe copertă: cu rochii colorate, ochelari, bijuterii și tot ce le face adevărate vedete. Jocul de cuvinte e dublu, pentru că Dogue nu doar amintește de Vogue , ci și de Dogue de Bordeaux, rasa de câine pe care redactorul-șef al revistei, Olga Portnaya, l-a avut când era mică. Este de la sine înțeles că femeia este îndrăgostită de prietenii patrupezi, atât de mult încât s-a angajat în această aventură editorială, care, însă, se dovedește complexă. Fotografa și designerul grafic Portnaya a lansat , de fapt, Dogue în anul 2019. Inițial a fost doar un cont de Instagram (care încă există), abia mai târziu s-a tipărit revista, cu un număr de probă de doar 100 de exemplare distribuite.

Proiectul nu este global, nu implică alte personalități, Olga Portnaya este singura implicată în crearea sa. Totuși, Vogue a simțit că există un fel de conflict. Sau mai degrabă, Condé Nast, editura din spatele său și care deține revista, a crezut asta. Considerând Dogue o prejudiciere a imaginii sale, o amenințare la adresa reputației , a intentat un proces și a dat-o pe Portnaya în judecată pentru încălcarea mărcii comerciale.

Scopul declarat este de a evita orice asociere între cele două produse editoriale, pentru a preveni confuzia din partea consumatorilor: asemănarea sugerează o legătură între cele două reviste, care, de fapt, nu au nimic în comun. Aceasta nu este singura mișcare făcută. Condé Nast, prin intermediul avocaților săi, i-a trimis lui Portnaya o notificare oficială, cerându-i să plătească daune, să distrugă exemplarele existente ale revistei și să schimbe numele publicaţiei.

Marca înregistrată a fost depusă în 2022 și a trecut întregul proces de aprobare de către Oficiul pentru Brevete și Mărci din Statele Unite (USPTO), obținând autorizaţia în 2025. Potrivit Condé Nast, logo-ul în sine este prea similar cu originalul, conceput intenționat pentru a-i induce pe cititori să creadă că există o legătură, care, de fapt, nu există.

Problema este complicată și mai mult de faptul că, în 2024, Vogue a lansat și un număr special dedicat lumii animale, care era o versiune digitală dedicată câinilor celebri, intitulată tocmai Dogue , concepută și lansată de Chloe Malle, acum șefa de conținut a revistei Vogue, cea care a luat locul Annei Wintour.

Bătălia juridică nu a început încă, dar ar putea fi una lungă. Din partea ei, Portnaya nu are nicio intenție să dea înapoi. A luat problema foarte în serios, nu doar pe cea personală: a transformat-o într-o bătălie globală. De aceea a lansat o strângere de fonduri GoFoundMe pentru a finanța bătălia juridică. Până acum, a strâns 8.000 de dolari, iar aceasta nu este doar o modalitate de a o sprijini, ci, așa cum a scris și pe Instagram, o modalitate de a „apăra munca creativă independentă”.

Într-un interviu acordat New York Times , Portnaya a făcut mai multe precizări: „Dogue este o revistă de modă pentru câini care s-a remarcat întotdeauna prin brandul său bine definit, producția independentă și conceptul și execuția unice. Promovează câinii ca protagoniști, nu ca accesorii de modă, promovând în același timp bunăstarea animalelor.”