Ziua Cârtiței: Marmota Phil și-a văzut umbra. Potrivit legendei, mai urmează șase săptămâni de iarnă

Marmota Phil. Foto: Getty Images

Phil, marmota „meteorolog” din Punxsutawney, SUA, și-a văzut umbra când a fost scos din vizuină. Asta înseamnă că iarna mai ține încă șase săptămâni. În fiecare an, pe 2 februarie, de Ziua Cârtiței, rozătoarele din Statele Unite încearcă să facă prognoze meteo pe termen lung. Phil este cel mai faimos prezicător dintre toți și locuiește în Punxsutawney, Pennsylvania. Legenda spune că, dacă își vede umbra, mai urmează șase săptămâni de iarnă. Dacă nu o vede, vine o primăvară timpurie, scrie CNN.

În realitate, iarna astronomică se va încheia la echinocțiul de primăvară, pe 20 martie, la ora 10:46 ET, indiferent de predicția de luni. Însă condițiile meteorologice nu respectă întotdeauna programul și nici pe Phil.

Phil prognozează vremea de la sfârșitul anilor 1800 și se spune că a existat întotdeauna un singur Phil. Deși se presupune că este cel mai experimentat „meteorolog” din lume, predicțiile recente ale lui Phil lasă de dorit: a avut dreptate doar în aproximativ 35% din cazuri în ultimele două decenii, conform datelor analizate de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA).

Apelul lui Phil pentru încă șase săptămâni de iarnă de anul trecut a eșuat. Temperaturile din februarie 2025 au ajuns să fie aproape normale, în ciuda unor perioade de frig extrem, dar martie a fost a șasea cea mai caldă lună înregistrată vreodată în țară, conform datelor NOAA.

Meteorologii de la Centrul de Predicție Climatică al Serviciului Național de Meteorologie produc prognoze pentru temperaturi și precipitații în SUA pe intervale de timp variind de la o săptămână la mai mult de un an. Perspectivele lor pentru februarie sunt puțin mixte: în mare parte din est se așteaptă condiții mai reci decât în ​​mod normal. În vest și în câmpiile de sud se așteaptă condiții mai calde decât în ​​mod normal: o „primăvară timpurie”.

Însă prognozele pe termen lung sunt notoriu de complexe, chiar și cu instrumente de predicție, iar în restul țării este o situație dificilă, cu șanse aproximativ egale de temperaturi peste, sub și aproape de normal. Iarna în SUA, până acum, anul acesta, a fost o poveste cu două anotimpuri. La est de Munții Stâncoși, este iarnă în toată regula, cu valuri de frig brutal care lovesc jumătatea estică a SUA. O mână de locații din Marile Lacuri, nord-est și Atlanticul de mijloc se confruntă cu una dintre cele mai reci ierni de până acum, conform datelor NOAA. Uneori, frigul a fost mortal. De asemenea, a alimentat o furtună de iarnă istorică care a adus gheață catastrofală în anumite părți ale Sudului și a îngropat multe state din Nord. Dar iarna este inexistentă de la Munții Stâncoși până la Coasta de Vest: aproape 150 de locații, inclusiv Phoenix și Las Vegas, au cea mai caldă iarnă de până acum. Iarna a devenit anotimpul cu cea mai rapidă încălzire pentru aproape 75% din SUA, pe măsură ce temperaturile cresc la nivel global într-un context de încălzire globală cauzat de poluarea cu combustibili fosili. Având în vedere acest lucru, predicția lui Phil despre încă șase săptămâni de iarnă lasă de dorit.