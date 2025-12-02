Marco Rubio nu se duce la reuniunea miniștrilor NATO de la Bruxelles. Fost oficial al alianței: "Transmite un semnal greșit"

Secretarul de stat american Marco Rubio nu participă, miercuri, la Bruxelles, la o reuniune a miniștrilor de externe ai NATO planificată de mult timp, deși în prezent au loc demersuri pentru o posibilă pace în Ucraina, semnalează Agerpres, care citează DPA.

Rubio îl va trimite la reuniune pe adjunctul său, Christopher Landau.

Evenimentul de miercuri se va concentra pe sprijinul continuu pentru Ucraina.

Marți, secretarul de stat se va afla la Washington pentru alte angajamente care ar urma să aibă la Casa Albă.

În paralel, emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, va discuta cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova.

"Secretarul Rubio a participat deja la zeci de întâlniri cu aliații NATO şi nu ar fi deloc practic să se ducă la fiecare întâlnire", a declarat luni un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Un secretar de stat american care să nu participe la întâlnirile oficiale NATO este un lucru extrem de neobișnuit, notează DPA.

Fost purtător de cuvânt NATO: Absența lui Rubio de la Bruxelles transmite un semnal greșit

"Nu-mi amintesc așa ceva în istoria recentă", a subliniat fosta purtătoare de cuvânt a NATO, Oana Lungescu, într-o postare pe platforma X.

Lungescu estimează că absența lui Rubio ar transmite un semnal greșit, mai ales într-un moment în care este necesară o coordonare mai strânsă cu aliații europeni în privința Ucrainei.

Un posibil motiv din spatele deciziei de a ignora reuniunea de la Bruxelles pare a fi faptul că unii oficiali ai administrației americane consideră NATO un obstacol în calea implementării recentei inițiative a președintelui Donald Trump, care vizează încheierea războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Recentul proiect al unui plan de pace în 28 de puncte a inclus o prevedere prin care alianța militară renunța complet la primirea de noi membri.

De asemenea, din proiectul inițial reieșea că Statele Unite se percep mai puțin ca membru al NATO și mai mult ca mediator extern, mijlocitor al dialogului între Rusia şi alianță.

Principalii membri europeni ai NATO, între care Germania, Franța și Italia, au criticat aceste pasaje.

În replică, oficiali americani au declarat că problemele NATO vor fi abordate separat cu aliații.