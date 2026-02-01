Marea Britanie trebuie să "facă mai mult" împreună cu UE în materie de apărare, spune Starmer

Keir Starmer, premierul Marii Britanii. Sursa foto: Getty Images

Marea Britanie trebuie să "facă mai mult" împreună cu Uniunea Europeană în materie de apărare, în special prin iniţiativa SAFE, la care Londra nu a aderat deocamdată, a indicat premierul Keir Starmer, transmit duminică AFP şi Reuters, conform Agerpres.

Londra şi Bruxellesul nu au reuşit la finele lui 202 să se pună de acord asupra participării britanice la programul SAFE al UE, dotat cu 150 miliarde de euro sub formă de împrumuturi pentru proiecte de înzestrare militară.

Negocierile s-au blocat în ce priveşte participarea financiară cerută Regatului Unit, de până la 6, miliarde de euro, considerată prea mare de către guvernul britanic.

Comisia Europeană examinează acum lansarea unei a doua ediţii a schemei de împrumuturi SAFE.

Întrebat dacă Marea Britanie va încerca să se alăture celei de-a doua ediţii, Keir Starmer a spus că Europa trebuie să facă mai mult pentru a se reînarma.

"Consider că în materie de cheltuieli, de capacităţi şi de cooperare, trebuie să facem mai mult împreună", iar "aceasta ar trebui să ne aducă să examinăm dispozitive precum SAFE şi altele, pentru a vedea dacă nu există un mod de a lucra mai strâns împreună", le-a declarat premierul britanic jurnaliştilor la revenirea din China săptămâna trecută. Declaraţiile au fost făcute publice duminică.

După accederea sa la guvernare în iulie 2024, liderul laburist încearcă o apropiere de UE. La primul summit bilateral din primăvara lui 2025, cele două părţi au încheiat un "nou parteneriat strategic", ce prevede în special o colaborare mai strânsă în materie de apărare şi securitate, precum şi o relaxare a constrângerilor în comerţul cu produse alimentare.

Comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, va fi luni la Londra, unde va discuta cu mai mulţi miniştri britanici, înaintea unui summit bilateral prevăzut mai târziu în acest an.

Keir Starmer a respins orice posibilitate de revenire a Marii Britanii în uniunea vamală, care ar pune în dificultate acordurile comerciale încheiate de Londra cu mai multe ţări, în special SUA şi India, însă rămâne deschis unei mai mari alinieri la regulile pieţei unice.

Premierul britanic a indicat, de asemenea, că negocierile continuă cu privire la un program de mobilitate pentru tineri, care ar cuprinde un 'plafon' al numărului de vize acordate şi al duratei de şedere autorizate.

Londra şi Bruxellesul au convenit deja ca Regatul Unit să se alăture din 2027 programului european de schimburi universitare ERASMUS.