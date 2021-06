Mark Hoppus, liderul trupei rock Blink-182, suferă de cancer. "Sunt speriat!"

Muzicianul de 49 de ani, căsătorit și tatăl unui băiat, a scris pe Twitter: "E nașpa și sunt speriat".

El a postat pe Instagram o fotografie de pe patul de spital, cu textul "Da, salut. Vă rog, un tratament pentru cancer".

Hoppus nu a precizat de ce formă de cancer suferă, dar a transmis fanilor că a urmat un tratament de specialitate în ultimele trei luni.

"E nașpa și sunt speriat dar, în același timp, sunt binecuvântat să am alături doctori, prieteni și o familie excepțională care mă ajută să trec prin această încercare. Încă am în față luni de tratament, dar încerc să-mi păstrez speranța și atitudinea pozitivă. De-abia aștept să scap de cancer și să vă văd la concert, pe viitor. Vă iubesc pe toți", spune textul postat pe Twitter.

Mark Hoppus a format Blink-182 la începutul anilor '90 în San Diego, statul american California, împreună cu Tom DeLonge (voce, chitară) și Scott Raynor (tobe).

Trupa a vândut peste 50 de milioane de discuri în lume și s-a impus în conștiința mai multor generații de fani ai rock-ului cu piese precum "All the small things", "Adam's Song" sau "I miss you".

De-a lungul anilor, Hoppus a rămas singurul membru constant din formula originală.

Tom DeLonge, a cărui voce nazală a constituit multă vreme trăsătura specifică a cântecelor Blink-182, a părăsit trupa în 2015 și activează în proiectul "Angel and Airwaves".

Blink-182 a câștigat în 2016 premiul Kerrang! Icon acordat de revista britanică omonimă.

"Când am început într-un garaj din San Diego, speranța noastră cea mai mare era să vindem integral biletele la concert în clubul unde ne duceam să vedem trupe punk. Este mai mult decât am putut spera vreodată la început", a spus Mark Hoppus cu acea ocazie.

Foto: Mark Hoppus în concert cu Blink-182 la Austin 360 Amphitheater, Texas, 1 august 2019

