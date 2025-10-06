Mărturii din detenția israeliană: Activiştii de pe flotila Sumud erau bătuţi, ameninţaţi cu arma şi atacaţi cu câini

Activista Greta Thunberg a ajuns luni în Grecia, împreună cu alte 171 de persoane deportate de Israel. Foto: Profimedia Images

Activiști internaționali, jurnaliști și avocați deportați din Israel, după ce au încercat să încalce blocada maritimă de 16 ani a Gazei, ca parte a unei flotile umanitare, au susținut că au fost abuzaţi şi insultaţi de forțele israeliene în timpul detenției. Presupusele abuzuri au inclus privare de somn și de medicamente, bătăi, îndreptarea armelor automate spre cap, atacuri cu câini, obligarea la somn pe podea, insulte și obligarea la vizionarea unor imagini cu atacurile Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, scrie The Guardian.

"Am fost bătut din momentul în care am intrat în port și până la sfârșit. Lovituri în spate, în cap, iar ei (soldații israelieni) au râs. Au râs de toate astea. Oricine nu reușea să-și țină ochii în jos era pedepsit cu o lovitură în cap", a spus Saverio Tommasi, un jurnalist italian.

Forțele israeliene au interceptat săptămâna trecută toate ambarcațiunile flotilei Global Sumud (GSF), care transportau peste 400 de persoane, inclusiv parlamentari și activista de mediu Greta Thunberg. Majoritatea persoanelor au fost deținute la Ketziot, o închisoare de maximă securitate din deșertul Negev, folosită în principal pentru deținerea palestinienilor acuzați de activități teroriste.

Ministerul israelian de Externe a respins toate acuzațiile privind maltratarea membrilor flotilei, numindu-le "minciuni obraznice". Pe platforma X a transmis că "toate drepturile legale ale deținuților sunt pe deplin respectate".

Ministrul securității naționale, Itamar Ben-Gvir, a declarat că este "mândru" de modul în care personalul închisorii Ketziot s-a comportat. Despre activiști, el a spus că "ar trebui să se familiarizeze cu condițiile din închisoarea Ketziot și să se gândească de două ori înainte de a mai veni în Israel".

"De fiecare dată când cineva dintre noi chema un ofițer de poliție, riscam ca șapte sau mai multe persoane înarmate complet să intre în celulă, așa cum s-a întâmplat în cazul meu – îndreptând arme spre capetele noastre, cu câini gata să atace și trăgându-ne la podea. Se întâmpla zilnic", a declarat Rafael Borrego, activist şi avocat spaniol.

Filiala australiană și neozeelandeză a Mișcării Globale către Gaza, parte a flotilei, a declarat că Departamentul australian pentru Afaceri Externe și Comerț (DFAT) a notificat familia unui participant că acesta a fost agresat în timpul interceptării navei, suferind răni la umăr și coaste.

DFAT a mai informat că același bărbat ar fi fost atacat și în închisoare: pălmuit, batjocorit, abuzat verbal, privat de apă curată și ținut treaz în mod intenționat, în timp ce gardienii țipau la el toată noaptea.

Ada Colau, fosta primară de stânga a Barcelonei, a declarat duminică seară, la întoarcerea în Spania, că în curtea închisorii de lângă celula ei era decorată cu o fotografie uriașă a unei Gaze bombardate, cu un mesaj în arabă: "Bun venit în noua Gaza".

Ea a spus că acest detaliu dovedește că închisoarea este "a unui stat fascist". Când a cerut un medic, i s-a răspuns că "acesta este pentru oameni".

Lorenzo D’Agostino, jurnalist italian, a declarat pentru The Guardian că membri ai echipajului aveau nevoie urgentă de medicamente.

"Israelienii i-au ignorat. Când am protestat cu toții, au venit îmbrăcați în echipament antirevoltă, ne-au atacat cu câini și ne-au îndreptat armele cu lasere spre cap. Ne-au dezbrăcat de cămăși și de simboluri palestiniene, cum e keffiyeh-ul, și le-au călcat în picioare", a spus el.

D’Agostino și alți membri ai flotilei au declarat că forțele israeliene au tratat-o pe Thunberg mai dur decât pe ceilalți.

"Am văzut cu ochii mei cum au pus un steag israelian peste ea și cum soldații își făceau selfie-uri cu ea. Greta e puternică și curajoasă, dar în detenție părea profund zdruncinată", spune el.

Un e-mail al Ministerului suedez de Externe, consultat de The Guardian, a confirmat că Thunberg a fost forțată "să țină steaguri" și că a fost "ținută într-o celulă infestată cu ploșnițe, cu prea puțină apă și mâncare".

Ministerul israelian de Externe a transmis că Thunberg "nu s-a plâns autorităților israeliene cu privire la niciuna dintre aceste acuzații ridicole și nefondate – pentru că acestea nu au avut loc niciodată".

Activista a sosit luni în Grecia, împreună cu alte 171 de persoane deportate de Israel.

"Permiteți-mi să fiu foarte clară: are loc un genocid chiar sub ochii noștri – transmis în direct pe toate telefoanele noastre", a spus Thunberg.

Expulzările de luni au ridicat numărul total al persoanelor deportate la 341, din cele 479 reținute.

27 de cetățeni greci, inclusiv deputatul de stânga Peti Perka, s-au întors luni în țară, după ce Ministerul grec de Externe a trimis un avion special la aeroportul internațional Eilat-Ramon, în sudul Israelului.

Guvernul de centru-dreapta al Greciei s-a confruntat cu critici din partea opoziției și a familiilor activiștilor, fiind acuzat că pune "alianța strategică" cu Israelul mai presus de protejarea cetățenilor greci.

Ministerul grec de Externe a depus vineri un "protest scris ferm", cerând Israelului "să finalizeze prompt procedurile necesare de repatriere și să respecte drepturile cetățenilor implicați". Totuși, criticii au remarcat că reacția a venit abia după plângerile familiilor privind lipsa de reacție a autorităților.

Fără a-l numi direct pe Ben-Gvir – care a fost filmat provocând activiștii în timpul debarcării – ministerul a denunțat "comportamentul inacceptabil și nepotrivit al unui ministru israelian față de cetățenii greci".

Între timp, o nouă flotilă umanitară care a plecat din Turcia se apropie de Gaza. Se află la aproximativ 200 de mile marine de teritoriu și transportă în jur de 250 de persoane, inclusiv medici, asistente și jurnaliști, aflându-se la bordul unui feribot transformat în spital plutitor.