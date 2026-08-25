Medvedev atacă Armenia după decizia de a accelera integrarea europeană: „Nu va adera niciodată la UE, relațiile cu Rusia vor suferi”

Medvedev este una dintre cele mai radicale voci ale propagandei ruse. Foto: Getty Images

Fostul locțiitor al lui Putin la Kremlin, Dmitri Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate, a susținut, luni, că Armenia nu va adera niciodată la Uniunea Europeană, dar că relaţiile sale cu Rusia vor fi afectate mulţi ani de acum încolo, informează EFE, citată de Agerpres. Declarația a fost făcută după ce prim-ministrul de la Erevan a anunțat că țara sa va accelera procesul de integrare europeană. Rusia a cerut Armeniei să aleagă între blocul economic post-sovietic și UE.

„Este clar că Armenia nu va adera niciodată la Uniunea Europeană, care suferă de boli cronice, dar va afecta permanent relaţiile sale cu Rusia şi alte ţări din Uniunea Economică Eurasiatică”, a declarat Medvedev.

Reprezentantul statului agresor a adăugat că acesta este „preţul” pe care țara caucaziană va trebui să îl plătească pentru „ambiţiile” actualului său lider, referindu-se la premierul Nikol Paşinian, care, în opinia lui Medvedev, trădează interesele armene.

Aceste declaraţii vin după ce Paşinian a anunţat, luni, planurile guvernului său de a accelera procesul pentru o posibilă aderare la UE, având în vedere insistenţele blocului economic post-sovietic condus de Rusia ca Armenia să aleagă o tabără cât mai curând posibil.

„Acesta este un proces care necesită multă muncă şi probabil îl vom începe în viitorul apropiat, în special ca răspuns la solicitările insistente ale partenerilor noştri din Uniunea Economică Eurasiatică”, a declarat liderul armean în timpul unui discurs adresat parlamentului.

El a explicat că Armenia trebuie mai întâi să solicite oficial aderarea la Uniunea Europeană pentru a primi răspunsul Comisiei şi a stabili un calendar pentru reformele necesare.

Procesul necesită, de asemenea, organizarea unui referendum în Armenia privind aderarea la UE, a amintit el.

Şi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a discutat despre planurile Armeniei în timpul conferinţei sale de presă telefonice zilnice de luni, afirmând că guvernul armean „ar trebui să-şi amintească de experienţa Turciei şi a unei mulţimi de alte ţări care aşteaptă de decenii să adere la Uniunea Europeană, dar lucrurile rămân la fel”.

„După depunerea cererii, Armenia va trebui să îşi modifice legislaţia în diverse domenii (comerţ, sănătate, vamă etc.) pentru a se alinia standardelor europene. Acestea sunt incompatibile cu cele adoptate în ţara noastră şi cu cele adoptate în Uniunea Economică Eurasiatică”, a spus el.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, acest lucru va crea „contradicţii profunde care vor dăuna în primul rând Armeniei însăşi”.