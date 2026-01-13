Medvedev îi transmite lui Trump să anexeze Groenlanda, altfel locuitorii ar putea vota aderarea la Rusia: "Fără steluțe noi pe steag"

Dmitri Medvdev. Foto: Hepta

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, i-a transmis lui Donald Trump să anexeze Groenlanda mai repede, altfel locuitorii de acolo ar putea vota pentru aderarea la Rusia, într-un referendum-surpriză. "Conform unor informații neconfirmate, în câteva zile ar putea avea loc un referendum surpriză, în cadrul căruia întreaga populație a Groenlandei, în număr de 55.000 de persoane, ar putea vota pentru aderarea la Rusia", a declarat Medvedev, notează Interfax, preluat de TRT World.

"Trump trebuie să se grăbească. Conform unor informații neverificate, în câteva zile ar putea avea loc un referendum neașteptat, la care întreaga Groenlandă, formată din 55.000 de cetățeni, ar putea vota pentru aderarea la Rusia", potrivit sursei amintite.

„Și asta e tot. Nicio steluță nouă pe steagul (SUA).”

Proiect de lege pentru anexarea Groenlandei

În Congresul SUA a fost depus luni un proiect de lege pentru anexarea Groenlandei la Statele Unite. Proiectul, inițiat de un congresman republican, îl acordă președintelui SUA, Donald Trump, posibilitatea de anexare sau cumpărare a Groenlandei de la Danemarca „pentru controlul regiunii arctice”.

În cazul în care proiectul, inițiat de republicanul Randy Fine, va fi adoptat de către ambele camere ale Congresului (Camera Reprezentanților și Senat) și apoi semnat de președinte, documentul va deveni lege.

Deși Rusia nu revendică Groenlanda, Kremlinul a monitorizat de mult timp rolul strategic al insulei în securitatea arctică, având în vedere poziția sa pe rutele Atlanticului de Nord și prezența acolo a unei importante instalații militare și de supraveghere spațială americane.