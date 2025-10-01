Medvedev îl ia peste picior pe Trump, după ce acesta s-a lăudat cu submarinul nuclear invizibil: "Pisica neagră în camera întunecată"

Dmitri Medvedev a ironizat declarațiile lui Donald Trump privind submarinele nucleare "invizibile" trimise de SUA lângă Rusia. Sursă colaj foto: Getty Images

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, l-a ironizat, marți, pe președintele american Donald Trump, după ce acesta a vorbit, într-un discurs la Quantico, Virginia, în fața ofițerilor de rang înalt din armata SUA, despre submarinul "invizibil" trimis în apropierea coastelor rusești.

"Un nou episod din serialul thriller 'Submarine nucleare pentru postări pe X'. Trump a adus din nou în discuție submarinele pe care se presupune că le-a 'trimis pe țărmurile rusești', insistând că sunt 'foarte bine ascunse'. După cum se spune, e greu să găsești o pisică neagră într-o cameră întunecată, mai ales dacă nu este acolo", a scris Medvedev pe X.

New episode of the thriller series "Nuclear Subs for Posts on X." Trump once again brought up the subs he allegedly “sent to the Russian shores,” insisting they are “very well hidden.” As the saying goes, it’s hard to find a black cat in a dark room — especially if it’s not there — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) September 30, 2025

La începutul lunii august, Donald Trump a anunțat că a desfășurat două submarine nucleare lângă Rusia, ca urmare a amenințărilor formulate de Dmitri Medvedev.

Invocând un termen de 10-12 zile acordat de Trump Rusiei pentru a opri ostilitățile în Ucraina, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei afirmase anterior că "ultimatumurile pot duce la război".

"Având în vedere declarațiile extrem de provocatoare ale fostului președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, care este acum vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, am ordonat ca două submarine nucleare să fie poziționate în regiunile adecvate, în eventualitatea în care aceste declarații prostești şi incendiare sunt mai mult decât atât", a reacționat președintele SUA într-un mesaj pe rețelele sociale.

Ce a spus Trump marți despre submarinul nuclear american 'invizibil'

În discursul de marți de la Quantico, președintele SUA a vorbit despre modernizarea armatei americane și a atins și subiectul submarinelor trimise în apropierea Rusiei după amenințările formulate de Dmitri Medvedev.

"Am reușit să consolidez puterea noastră nucleară, așa cum știți și dvs. Sperăm că nu va trebui să o folosim niciodată. Sperăm că nu va fi cazul, pentru că puterea nucleară este incredibilă. Dar când vezi efectele a ceea ce rămâne în urmă, niciodată nu vrei sa folosești forța nucleara.

Am fost 'puțin' amenințați de Rusia și am trimis recent un submarin nuclear, arma cea mai letală arma fabricata vreodată, de-a lungul coastelor rusești.

Suntem cu 25 de ani înaintea Rusiei, Chinei. În ceea ce privește submarinele, Rusia este pe locul 2, China este pe locul 3. Dar, știți, ei vin din urmă.

Tehnologia noastră este mai nouă, dar ar fi bine nici măcar să nu ne gândim la asta. Dar dacă cineva a menționat acest cuvânt (nuclear, n.r.) am trimis imediat submarinul.

Sunt sigur că nu va trebui să-l folosim, dar e o chestiune uimitoare. Al nostru este de nedetectat, dar noi pe ale lor le putem detecta. Mergem direct la țintă", a spus Donald Trump.