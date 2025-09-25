Medvedev, reacție nervoasă după amenințarea lui Zelenski: Putem folosi arme pentru care buncărele sunt inutile. Americanii să știe asta

Dmitri Medvdev. Foto: Hepta

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte al țării, Dmitri Medvedev, a reacționat, joi, într-un mesaj publicat pe X, la amenințarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Zelenski a declarat în SUA că Donald Trump încurajează Ucraina să lovească Rusia și chiar le-a transmis liderilor de la Kremlin că „au nevoie de buncăre”. „Ceea ce trebuie să știe ciudatul este că Rusia poate folosi arme împotriva cărora un adăpost antiaerian nu oferă protecție”, a scris Medvedev.

„Toxicomanul de la Kiev a spus că Kremlinul ar trebui să știe unde se află un adăpost antiaerian, astfel încât ocupanții acestuia să se poată ascunde atunci când folosește arme americane cu rază lungă de acțiune. Ceea ce trebuie să știe ciudatul este că Rusia poate folosi arme împotriva cărora un adăpost antiaerian nu oferă protecție. Americanii ar trebui să țină cont și de acest lucru”, a scris, pe X, fostul președinte rus.

Zelenski: „Liderii de la Kremlin au nevoie de buncăre”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru Axios că, dacă Rusia nu va pune capăt războiului, oficialii de la Kremlin ar trebui să se asigure că știu unde se află cel mai apropiat adăpost antibombă.

Avertismentul lui Zelenski către Rusia vine în contextul în care președintele ucrainean susține că are sprijinul explicit al președintelui SUA, Donald Trump, pentru a lovi ținte rusești, precum infrastructura energetică și fabricile de arme.

Liderul de la Kiev a subliniat că, dacă țara sa va primi noi arme cu rază lungă de acțiune din SUA, le va folosi pentru a grăbi sfârșitul războiului.