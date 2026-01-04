Medvedev se gândește la răpirea cancelarului german Merz. Spune că a fost inspirat de Trump, care a ordonat capturarea lui Maduro

1 minut de citit Publicat la 20:27 04 Ian 2026 Modificat la 20:27 04 Ian 2026

Medvedev a spus că răpirea lui Merz "nu ar fi o pierdere" pentru cetățenii germani. Foto: Getty Images

Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că își imaginează operaţiuni de răpire a unor lideri occidentali pe care-i consideră ostili Moscovei și l-a nominalizat în acest sens pe cancelarul german Friedrich Merz, scrie agenția DPA, citată de Agerpres.

Medvedev spune că a fost inspirat de operațiunea de capturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro, sâmbătă, la Caracas, de o echipă Delta Force a SUA.

"Răpirea neo-nazistului Merz poate fi o excelentă întorsătură în acest carnaval de evenimente", a opinat Medvedev, care în prezent este vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei.

Un astfel de scenariu nu ar fi unul nerealist mai ales că "există motive pentru urmărirea penală a cancelarului chiar în Germania, deci nu ar fi o pierdere, mai ales când cetăţenii suferă inutil", a continuat Medvedev.

El a fost preşedintele Rusiei din 2008 până în 2012, permițându-i lui Vladimir Putin să guverneze țara ca premier, pentru a respecta limita constituțională de două mandate prezidențiale consecutive, în vigoare la momentul respectiv.

Medvedev l-a luat la țintă și pe Zelenski

În ultimii ani, el s-a remarcat drept unul dintre cei mai vocali susţinători ai unei linii dure a Kremlinului, făcând declaraţii extrem de agresive împotriva Ucrainei şi Occidentului.

Comentând operațiunea americană care l-a "inspirat" să se gândească la răpirea lui Friedrich Merz, Medvedev a pus la îndoială poziția lui Donald Trump, potrivit căruia Nicolas Maduro nu era "un lider legitim".

La rândul său, Medvedev a invocat presupusa lipsă de legitimitate a liderului ucrainean Volodimir Zelenski, susținând că mandatul acestuia a expirat demult.

Moscova a declarat de mai multe ori că Zelenski este un lider ilegitim, deoarece nu au fost organizate noi alegeri.

Însă acesta rămâne preşedinte în conformitate cu Constituţia ucraineană, care permite extinderea mandatului prezidenţial pe timp de război.